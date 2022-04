Stade Rennais Mercato : Une pépite du SRFC proche d'un départ !

Publié par Thomas le 14 avril 2022 à 14:20

Stade Rennais Mercato : Le marché des transferts devrait être mouvementé cet été au SRFC, un jeune attaquant se rapproche d'un départ.

Stade Rennais Mercato : Le départ d’un attaquant acté au SRFC

Tonitruant l’été dernier en termes de signatures, le Stade Rennais devrait de nouveau faire parler de lui cet été, notamment dans le sens des départs. Auteurs d’une saison fantastique, les Rouge et Noir devraient voir leur effectif renouvelé la saison prochaine, bien aidés par des joueurs en fin de contrat. Après Jonas Martin, qui ne sera pas retenu par Florian Maurice cet été et qui pourrait faire son retour en Liga, un autre Rennais se rapprocherait d’un transfert vers l’étranger.

Comme le révèle Ouest-France ce mercredi, le jeune attaquant Franck Rivollier, dont le contrat court jusqu’en juin au SRFC, serait actuellement à l’essai dans plusieurs clubs. Prêté cette saison au Stade Briochin, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais serait même proche de s’engager en Suisse. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Franck Rivollier serait actuellement à Saint-Gall, 5e du championnat helvète. Sauf retournement de situation, l’attaquant de 20 ans devrait s’engager dans son nouveau club et donc tirer un trait définitif sur son aventure bretonne, lui qui n’aura jamais disputé une rencontre avec les pros.

SRFC : De nombreux départs de jeunes cet été

Le transfert quasi acté de Franck Rivollier s’inscrit dans une politique de départ de jeunes rennais, issus du centre de formation. En plus de l’attaquant français, le Stade Rennais devrait enregistrer les départs cet été de Winston André (18 ans) et Yanis Dede-Lhomme (19 ans), tous les deux en fin de contrat cet été chez les Rouge et Noir. Un véritable ménage orchestré par Florian Maurice, qui avait déjà cet hiver bouclé les prêts de plusieurs jeunes talents, comme Junior Kadile (19 ans, FC Famalicão), Matthis Abline (19 ans, Le Havre) et Metehan Güclü (23 ans, FC Emmen).