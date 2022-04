OGC Nice : Terrible coup dur pour les Aiglons avant Lorient

Publié par Timothée Jean le 15 avril 2022 à 00:20

À l’approche du choc contre le FC Lorient, l’ OGC Nice a appris une terrible nouvelle. Le défenseur Youcef Atal est forfait pour le reste de la saison.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour l’ OGC Nice. Après sa lourde défaite face au RC Lens (3-0) le week-end dernier, le club niçois est descendu à la cinquième place de Ligue 1 en raison d’une série de quatre matchs consécutifs sans victoires. Les hommes de Christophe Galtier auront donc l’occasion de mettre un terme à spirale négative ce dimanche face au FC Lorient. Mais à quelques jours de cette rencontre, les Aiglons viennent de recevoir une très mauvaise nouvelle à sept journées de la fin du championnat.

En effet, Christophe Galtier, l’entraîneur de l’ OGC Nice, devra désormais compter sur une solution défensive en moins pour la fin de saison. Car Youcef Atal ne jouera plus avec l’équipe phocéenne jusqu’à la saison prochaine. Et pour cause, l’international algérien s’est fait opérer à l’épaule. Le journal Nice-Matin explique que cette intervention chirurgicale l’éloignera des pelouses pour le reste de la saison.

Une blessure récurrente pour Youcef Atal

Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 18 rencontres toutes compétitions confondues, Youcef Atal était l’un des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier dans le couloir droit du Gym. Son absence pour le reste de la saison est donc forcément un coup dur qui va obliger le coach niçois à changer de plans dans ses compositions d’équipe.

À noter que Youcef Atal s'est blessé lors de la défaite de son équipe à Lens le week-end dernier. C’est la troisième fois qu'il se blesse à l’épaule. Entre février et mars dernier, l’arrière droit avait déjà plusieurs semaines de compétition en raison de cette même blessure. L’Algérien va ainsi se remettre entre les mains des médecins pour tenter de se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette blessure qui l’accompagne depuis plusieurs semaines.