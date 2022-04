Arsenal Mercato : Les Gunners luttent avec Man United pour un crack

Publié par Thomas G. le 15 avril 2022 à 12:56

Arsenal Mercato : Les Gunners sont à la recherche de renforts pour la saison prochaine et pourraient rapidement passer à l'action pour un latéral droit.

Arsenal Mercato : Un latéral droit dans le viseur des Gunners

Arsenal cherche un suppléant à Takehiro Tomiyasu, latéral japonais a su rapidement s’adapter en Premier League. Cependant, son absence de longue date a laissé des traces. Cédric Soares, qui assurait l’intérim, a éprouvé de nombreuses difficultés. Il ne devrait pas être conservé par les Gunners cet été. En parallèle, Mikel Arteta veut continuer de rajeunir son effectif.

Selon The Sun, les Gunners se sont penchés sur la situation de Max Aarons. Le latéral droit de Norwich va quitter son club formateur cet été et souhaite rester en Premier League. Son profil est très apprécié par les dirigeants d'Arsenal. C’est un défenseur athlétique, à l’aise techniquement, qui a un très gros potentiel. Mikel Arteta veut renforcer la concurrence à Arsenal. L’achat de Max Aarons lui offrirait un second couteau de premier choix. Par ailleurs, Norwich souhaite récupérer 30 millions d’euros pour le joueur de 22 ans. Les Gunners pourraient rapidement passer à l’action pour éviter de se faire doubler par Manchester United, qui sont également venus aux nouvelles pour Max Aarons.

La jeunesse au pouvoir à Arsenal

Arsenal est l’équipe avec la moyenne d’âge la plus basse de Premier League. Les Gunners ont une moyenne d’âge de 24 ans et 6 mois. Mikel Arteta souhaite construire un projet sur le long terme avec ses jeunes. L’objectif est de remporter la Premier League et la Ligue des Champions. La nouvelle génération d’Arsenal doit surmonter son premier défi : finir 4e pour mener à bien leur projet. L'entraîneur espagnol a déja commencé à préparer la suite, puisqu'Arteta souhaite recruter Ruben Neves de Wolverhampton et Lucas Paqueta, évoluant à l'OL, deux jeunes joueurs compatibles avec le nouveau projet des Gunners.