OL Mercato : Arsenal insiste pour une star de l'Olympique Lyonnais

Publié par Thomas G. le 14 avril 2022 à 11:20

OL Mercato : Après avoir perdu Bruno Guimaraes, l'Olympique Lyonnais pourrait voir partir Lucas Paqueta puisqu'Arsenal est revenu à la charge.

OL Mercato : Arteta mise tout sur Lucas Paqueta

Lucas Paqueta est l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison. Cette année, il est devenu l'atout majeur des Gones. Naturellement, ses performances ont attiré les convoitises. Arsenal recherche depuis des mois un nouveau milieu de terrain et a multiplié ses pistes ces derniers mois. Ce nouveau joueur sera associé à Thomas Partey et Martin Odegaard pour remplacer Granit Xhaka. Mikel Arteta souhaite recruter un milieu capable de casser des lignes avec et sans le ballon. Il aurait aurait jeté son dévolu sur Lucas Paqueta, qui offrirait une place de titulaire au leader de l' OL.

L’intérêt de Mikel Arteta pour l’ancien joueur de l'AC Milan remonte à l’été dernier. Selon Lee Ryder du Chronicle, les Gunners seraient prêt à offrir 55 millions d’euros pour l’international brésilien. Le joueur plaît également à Newcastle qui aimerait doubler Arsenal. Cet hiver, les Magpies avaient surclassé les Gunners pour faire signer Bruno Guimaraes.

L'Olympique Lyonnais peut-il résister ?

Face à l’assaut des clubs de Premier League, l’OL peut-il garder sa pépite brésilienne ? Les Lyonnais doivent obligatoirement se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions pour espérer voir Lucas Paqueta rester. La direction a fixé son prix à 60 millions d’euros, une somme qui n’est pas problématique pour Arsenal et Newcastle.

Le recrutement de Lyon sera aussi un indicateur pour l’international brésilien. Si le mercato est ambitieux, cela pourrait pousser le joueur à rester. Les Lyonnais doivent revoir leurs ambitions à la hausse pour convaincre Lucas Paqueta de poursuivre l’aventure. Les Gones sont 10e de Ligue 1 à 10 point du podium. À sept matchs de la fin du championnat, ils devront réaliser un exploit pour finir sur le podium.