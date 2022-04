Barça : Une terrible nouvelle officialisée à Barcelone !

Publié par Thomas le 15 avril 2022 à 16:50

Sonné par sa défaite contre Francfort en Ligue Europa, le Barça a officialisé ce vendredi une terrible nouvelle concernant l'un de ses meilleurs joueurs.

Barça : Saison officiellement terminée pour Pedri

Le réveil est difficile pour les supporters catalans ce vendredi. En pleine bourre en championnat et sur série folle de 15 matches sans défaites (11 victoires), le FC Barcelone est tombé hier soir à domicile contre une séduisante équipe de Francfort. Dans l’obligation de s’imposer au Camp Nou pour espérer se qualifier en demi-finale de la Ligue Europa, les Blaugranas ont sombré 3-2, ne parvenant jamais à prendre le dessus sur leurs adversaires allemands.

Éliminé et donc voué à une nouvelle saison blanche, le Barça a en plus appris la blessure longue durée de son crack au milieu de terrain, Pedri. Le Golden Boy 2021, qui a été remplacé juste après la mi-temps par Frenkie de Jong hier, était en fait blessé et faisait craindre à ses dirigeants une indisponibilité pour la suite des échéances.

Si l’espoir de rapidement revoir le prodige espagnol perdurait ce matin, le verdict médical, paru ce midi, a finalement jeté un froid sur Barcelone. Pedri souffrirait d’une rupture du biceps fémoral de la cuisse gauche et sera de fait écarté jusqu’à la fin de la saison. Une nouvelle dont se serait bien passé son entraîneur, Xavi, qui n’est toujours pas assuré de terminer dans le Top 4 de Liga à la fin de la saison, synonyme de qualification en Ligue des Champions.

Un désastre jusque dans les tribunes du Camp Nou

Au-delà du revers sportif et de la tristesse qui en découle, le FC Barcelone a également déploré une ingérence en tribune, qui passe mal ce vendredi, auprès des fans. Alors que seulement 5% des gradins étaient réservés aux supporters allemands, ce sont finalement plus de 30 000fans de l'Eintracht qui étaient présents jeudi soir au Camp Nou. Une mauvaise gestion de la billetterie de la part du club catalan, qui affirme de son côté que les supporters de Francfort ont obtenu ces billets via une agence intermédiaire.

C'est donc dans une ambiance pour le moins étrange, que les joueurs du Barça ont été sifflés pendant l’entièreté de la rencontre, une situation qui a laissé perplexe le club, mais aussi les supporters culés, qui ont décidé de quitter le stade pour protester contre la gestion calamiteuse des entrées. " Ce qui s’est passé aujourd’hui (avec le public) est une honte. Cela ne peut pas se reproduire et c’est scandaleux. Nous avons des informations ", a déclaré Joan Laporta juste après la défaite.