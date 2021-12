Barça Mercato : De Jong, grosse précision sur l’intérêt du PSG !

Publié par JEAN-LUC D le 18 décembre 2021 à 05:05

Que se passe-t-il entre le PSG et le milieu de terrain du Barça, Frenkie De Jong ? Le journaliste Fabrizio Romano s’est intéressé au dossier.

Pas de contact entre le PSG et Frenkie De Jong

Rasé sur le fil par le FC Barcelone en 2019 lorsque le joueur brillait à l’Ajax Amsterdam, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas oublié Frenkie de Jong. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain de 24 ans pourrait quitter le club catalan selon certaines sources proches de la direction barcelonaise. Selon le quotidien Sport, si un club vient avec une offre de plus de 90 millions d’euros, les Blaugranas pourront se laisser convaincre par un départ de l’international néerlandais. D’ailleurs, dans une interview accordée au quotidien hollandais AD, le père du joueur a ouvert la porte à un départ de son fils prochainement.

« Je sais que Barcelone a besoin d'argent et une grosse offre pour Frenkie pourrait aider, mais je ne vois pas cela arriver. Mais… les 5 meilleurs clubs européens ont tous appelé », a déclaré John de Jong. Fortement pressenti comme la destination la plus probable du milieu relayeur en cas de départ du Barça, le PSG n’a toutefois pas bougé d’un seul pas dans ce dossier. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, il n’y a aucun contact entre le club de la capitale et le compatriote de Georginio Wijnaldum.

« Manchester United n’a pas ouvert la moindre discussion pour recruter Frenkie De Jong en janvier malgré les rumeurs. De même pour le PSG. Il y a du calme autour du milieu du Barça pour le moment, en attendant de voir ce qu’il se passe dans les prochains mois », a expliqué le spécialiste mercato de Sky Sports. Il ne pouvait d’ailleurs en être autrement vu la position de l’entraîneur du FC Barcelone concernant l’avenir de Frenkie de Jong.

PSG Mercato : Xavi a tranché pour De Jong

Présent en conférence de presse début décembre, Xavi Hernandez a tenu à faire une importante précision sur la situation de Frenkie de Jong. Alors que plusieurs rumeurs annoncent un départ du natif d’Arkel, le successeur de Ronald Koeman assure que son numéro « est intransférable, très important et capable de faire la différence. »

Une tendance confirmée par Fabrizio Romano qui révèle sur sa chaine Youtube que les dirigeants barcelonais seront à l’écoute des offres dès cet hiver pour plusieurs joueurs, mais De Jong n’en fait pas partie. Le PSG est donc prévenu.