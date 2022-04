OM : Une terrible annonce pour Steve Mandanda à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 16 avril 2022 à 00:58

Malgré ses performances remarquables ces dernières semaines, Steve Mandanda n’est pas certain de retrouver son statut de titulaire à l’ OM.

OM : Le sort de Steve Mandanda déjà scellé à Marseille !

L’ Olympique de Marseille a terminé le travail en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Les Marseillais se sont imposés face au PAOK Salonique sur la plus petite des marges (0-1) grâce à l’inévitable Dimitri Payet et sont qualifiés pour le dernier carré de la compétition. Mais l’ OM peut dire merci à son portier qui a multiplié les parades pour mettre en déroute les offensives grecques. Steve Mandanda a en effet sorti le grand pour garder ses cages inviolées.

Le gardien de but de 37 ans s’est montré efficace devant sa ligne et a permis à son équipe de préserver l’avantage acquis. Ses performances ont alors immédiatement relancé les débats sur sa situation à l'Olympique de Marseille. Sa prestation sera-t-elle suffisante pour lui permettre de retrouver son poste de titulaire dans les buts marseillais en cette fin de saison ? Le portier tricolore sera-t-il une nouvelle fois aligné dimanche face au Paris Saint-Germain ? Steve Mandanda sait que la concurrence dans les buts marseillais est très rude cette saison. Et selon la logique de Jorge Sampaoli, c’est bien Pau Lopez qui devrait garder les cages phocéennes en championnat.

Steve Mandanda ne devrait pas jouer en championnat

Âgé de 37 ans, Steve Mandanda est en effet bien conscient qu’il sera compliqué pour lui d’être titulaire au sein du onze de départ marseillais. Ancien gardien du PSG et du LOSC, Mickaël Landreau a confirmé cette tendance. L’ancien Parisien estime que le champion du monde en titre ne devrait pas jouer en Ligue 1, car Jorge Sampaoli devra maintenir cet équilibre dans les buts marseillais. « Je ne suis pas sûr qu'il doive aussi jouer en championnat. Je pense qu'il est dans une bonne série, il n'a pas besoin du championnat pour être bien en Conference League. J'ai envie de dire : Maintenons cet équilibre-là », a expliqué le consultant de Canal Plus.