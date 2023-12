Malgré la victoire de l’OM face au Stade Rennais (2-0), Gennaro Gattuso a montré son insatisfaction à l’égard de l’un de ses milieux de terrain.

OM : Azzedine Ounahi, un but mais une prestation mitigée

Après plusieurs semaines d'attente sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi a retrouvé une place de titulaire lors du match contre le Stade Rennais au Vélodrome ce dimanche. L'international marocain, qui avait effectué deux entrées en jeu discrètes auparavant, a saisi cette occasion pour se montrer décisif en inscrivant le deuxième but de l'OM après l'heure de jeu, contribuant ainsi à la victoire 2-0 de son équipe contre les Rennais.

Azzedine Ounahi a impressionné par son slalom habile dans la surface de réparation, suivi d'une frappe puissante qui a trompé le gardien adverse Steve Mandanda. Ce second but a permis à l'OM de prendre de l'avance et de gérer plus sereinement la fin du match. Cependant, le joueur de 23 ans a également montré des déchets dans son jeu, suscitant des interrogations sur son niveau de jeu. De plus, l'entraîneur de l'OM n'a pas caché sa réserve quant à la prestation d’Azzedine Ounahi.

Gennaro Gattuso pas convaincu de la prestation d’Azzedine Ounahi

Après le match, Gennaro Gattuso a exprimé son insatisfaction, soulignant au passage qu'il attendait plus du jeune milieu de terrain. Le technicien italien a déclaré : « Je n'ai pas aimé sa première période, j'ai préféré sa deuxième ». Gennaro Gattuso refuse ainsi de s'emballer malgré le coup de génie de son jeune joueur, présentant la nécessité d'une performance plus constante de la part de son milieu de terrain marocain.

Cette déclaration met aussi en lumière la complexité de l'évaluation de la performance du jeune joueur. Alors son but face au Stade Rennais a indéniablement contribué à la victoire de l'OM, les réserves exprimées par l'entraîneur italien soulignent la quête de constance et d'amélioration continue au sein de l'équipe.