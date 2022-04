ASSE Mercato : Un gros échec se confirme avec une recrue

Publié par ALEXIS le 16 avril 2022 à 12:20

ASSE Mercato. La recrue hivernale de l’ASSE, Enzo Crivelli est un gros couac. Cela se confirme avec son absence du groupe contre le Stade Brestois.

ASSE Mercato : Gros doute sur la fin de saison de Crivelli

Souffrant de blessures musculaires à répétition, Enzo Crivelli a joué seulement une vingtaine de minutes (26 précisément) avec l’ ASSE contre l'OM, depuis sa signature au club pendant le mercato d’hiver en janvier. Alors que Pascal Dupraz espérait récupérer l’avant-centre pour le sprint final de la saison, en vue du maintien de son équipe en Ligue 1, ce dernier a fait une rechute. C'était lors de l’échauffement avant le coup d’envoi du match lourdement perdu par l’AS Saint-Étienne contre le FC Lorient (6-2), la semaine dernière. L’Équipe a évoqué une déchirure musculaire pour l’attaquant prêté par Basaksehir (Turquie).

Toujours à l’infirmerie, Enzo Crivelli ne figure pas dans le groupe de 20 joueurs convoqués par le coach de Sainté pour affronter le Stade Brestois, samedi (17h) au stade Geoffroy-Guichard. Une absence qui alimente les spéculations sur l’avenir de la recrue de l’ ASSE. D’après le quotidien régional Le Progrès, c’est déjà terminé pour l’attaquant des Stéphanois. Par contre le quotidien sportif estime qu’il pourrait jouer les 2 ou 3 derniers matchs de la fin de saison.

ASSE mercato : Un autre échec avec Joris Gnagnon

Enzo Crivelli n’est pas le seul gros échec de l’ ASSE lors du mercato hivernal. Menacée de relégation en Ligue 2 à la mi-saison, le club ligérien a recruté sept nouveaux joueurs en janvier pour renforcer l’équipe de Pascal Dupraz. Et en plus d'Enzo Crivelli, abonné à l’infirmerie, un autre renfort n’a pas joué le moindre match depuis sa signature officielle avec les Verts le 21 janvier 2022. Arrivé à Saint-Étienne en surpoids, Joris Gnagnon n’a encore fait aucune apparition dans le groupe stéphanois en trois mois. Le nouveau coordinateur sportif de l’ ASSE avait indiqué en février dernier que le défenseur central n’est pas tout à fait prêt. « On sait qu’il y a des risques. C’est pour ça qu’on a pris plus de joueurs que prévu », avait-il laissé entendre sur la situation du Franco-Ivoirien.

Parlant de précaution, les Verts ont recruté un autre arrière central, Eliaquim Mangala pendant le marché de janvier. À noter que Falaye Sacko, la seule satisfaction des recrues de l’ ASSE à l'hiver, a été victime d’une entorse au genou le 18 mars 2022, lors du match contre l’ESTAC (1-1) et sa saison est terminée.