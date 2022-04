PSG - OM : Cinq absents pour Pochettino, la compo de Paris

Publié par Ange A. le 17 avril 2022 à 09:40

PSG - OM : Le Paris Saint-Germain vient de publier un rapport médical en marge du Classique contre Marseille ce dimanche au Parc.

PSG - OM : Cinq absences confirmées contre Marseille

Leader du championnat, le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique de Marseille pour le choc de la 32e journée de Ligue 1. Dauphins du PSG, les Marseillais restent sur une belle dynamique avant leur déplacement au Parc des Princes ce dimanche soir. Demi-finaliste de la Ligue Europa Conference, l’OM reste sur huit victoires de rang toutes compétitions confondues. La seule incertitude côté marseillais pour ce PSG - OM concerne la présence d’Arkadiusz Milik, son meilleur buteur cette saison. Côté parisien, cinq joueurs sont sur le flanc comme le confirme le dernier point médical du club. Abdou Diallo, Ander Herrera et Layvin Kurzawa sont blessés et forfaits pour ce Classique du championnat. Récemment opérés, Julian Draxler et Leandro Paredes ne rejoueront plus cette saison.

Pochettino avec du Classique contre l’OM

D’après L’Équipe, Mauricio Pochettino devrait aligner un onze classique pour la réception de l’Olympique de Marseille. Le technicien argentin devrait proposer un 4-3-3 pour ce PSG - OM. Le quotidien sportif assure que Gianluigi Donnarumma devrait garder les cages du Paris Saint-Germain. Hakimi, Marquinhos, Kimpembe et Mendes formeront la défense du club de la capitale. Danilo, Verratti et Idrissa Gueye composeront le milieu francilien. Le trio offensif Messi, Neymar et Mbappé, très en vue lors de ses dernières sorties, sera reconduit contre Marseille.

En cas de victoire sur son dauphin marseillais, Paris prendrait une avance de 15 points et ferait un grand pas vers son 10e sacre en Ligue 1. Il s’agira du seul titre des Parisiens cette saison car éliminés de la Ligue des champions et de la Coupe de France.

La composition probable de Paris contre Marseille

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo, Verratti, Gueye - Messi, Mbappé, Neymar.