OL : Une légende de Lyon se paie Peter Bosz après West Ham

OL : Ancien de l’Olympique Lyonnais, Sydney Govou est revenu sur les choix de Peter Bosz lors de l’humiliation contre West Ham.

OL : Sydney Govou conteste les choix de Peter Bosz contre West Ham

L’élimination de Lyon par West Ham continue de faire parler. Dans un entretien au journal Le Progrès, Sydney Govou est revenu sur ce triste épisode de la saison de l’Olympique Lyonnais. L’ancien joueur de l’OL ne comprend pas notamment la décision de Peter Bosz d’aligner Tanguy Ndombélé et Houssem Aouar contre les Hammers. Les deux milieux étaient sortis sur blessure contre Strasbourg dimanche dernier, quatre jours avant la réception des Anglais. « Sur ce point, le coach a eu tort. Il s’est sans doute trompé en alignant au milieu Aouar et Ndombélé d’entrée, alors qu’ils avaient souffert de soucis musculaires lors du match précédent », explique l’ancien international tricolore.

Le terrible constat de Govou sur Lyon

Dans sa sortie, l’ancien lyonnais n’a pas manqué de critiquer le style de jeu des Gones. Pour Sydney Govou, l’Olympique Lyonnais n’a pas les arguments pour proposer un jeu de possession. « On devrait accepter que cette formation soit limitée et dotée de joueurs moyens, alors qu’elle a essayé de se comporter comme si elle était une bonne équipe avec un jeu de possession. Sauf qu’aucun joueur ne crée de différence et l’équipe ne provoque rien. Ils jouent comme Barcelone mais sans Iniesta, Xavi et Messi », souligne-t-il. Reste maintenant à savoir ces critiques seront entendues par Peter Bosz.

Lyon joue gros ce dimanche avec la réception des Girondins de Bordeaux. Tino Kadewere, Tanguy Ndombélé et Anthony Lopes sont forfaits contre le FCGB. L’OL ne pointe qu’à la 10e place et conserve des minces chances de jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine. Un objectif toujours atteignable pour Jean-Michel Aulas, le président lyonnais.