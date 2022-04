Stade Rennais Mercato : Le SRFC tente deux super coups en Hollande

Publié par JEAN-LUC D le 18 avril 2022 à 11:00

Stade Rennais Mercato : À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le SRFC tenterait sa chance pour deux super coups en Hollande.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC a supervisé un attaquant du FC Groningen

Troisième de Ligue 1 derrière l’Olympique de Marseille (2e) et le Paris Saint-Germain (1er), le Stade Rennais est à la lutte pour une place européenne la saison prochaine. Mais en coulisses, Florian Maurice, le directeur sportif du club rennais, travaille déjà sur le prochain mercato estival. Surtout renforcer offensivement l’équipe de Bruno Genesio. D’après les médias hollandais, l’avant-centre norvégien de 22 ans du FC Groningen, Jörgen Strand Larsen, serait ainsi ciblé par le Stade Rennais pour cet été.

Auteur de 15 buts et 1 passe décisive en 31 matches toutes compétitions confondues cette saison, il est décrit comme l’un des meilleurs attaquants du championnat, un profil à la Sébastien Haller de par son physique et son implication dans le jeu comme un vrai pivot/plaque tournante. Et même si Jörgen Strand Larsen n’est pas encore un tueur, il pourrait être un bon coup pour le SRFC si Florian Maurice venait à finaliser son transfert. En février dernier, le quotidien L’Équipe avait évoqué un intérêt du RC Strasbourg pour le jeune attaquant norvégien évoluant en Eredivisie.

Aux yeux de Julien Stéphan, de par son profil, Larsen constituerait le remplaçant idéal de Ludovic Ajorque, très courtisé sur le marché des transferts. Toujours selon le journal sportif, les dirigeants du club néerlandais réclameraient environ 5 millions d’euros pour se séparer du joueur, acheté 1,1 million d’euros à Sarpsborg (Norvège) en septembre 2020. Aux dernières nouvelles, le SRFC serait également intéressé par un autre élément du FC Groningen.

Stade Rennais Mercato : Un milieu de terrain de Groningen également suivi

Outre l’attaquant Jörgen Strand Larsen, le milieu de terrain du FC Groningen, Laros Duarte, serait aussi dans le collimateur du club breton. En effet, selon les informations du journaliste Ignazio Genuardi, Florian Maurice et ses recruteurs du Stade Rennais suivraient les prestations du joueur de 25 ans depuis plusieurs semaines. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’ancien international néerlandais des moins de 20 ans aurait même été supervisé face à l’Ajax Amsterdam, le 2 avril dernier. Selon le Transfermarkt, Laros Duarte pourrait être délogé pour environ 1 million d’euros.

Affaire à suivre donc…