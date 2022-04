OM : Sampaoli dévoile les raisons de la défaite contre Paris

Publié par Ange A. le 18 avril 2022 à 05:15

OM : Jorge Sampaoli a livré son analyse après la défaite de l’Olympique de Marseille dimanche sur la pelouse du Paris Saint-Germain.

OM : Fin de série pour Marseille contre Paris au Parc

L’Olympique de Marseille est tombé ce dimanche. Après huit matchs sans défaite toutes compétitions confondues, l’OM s’est incliné sur la pelouse du Paris Saint-Germain (2-1) en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Neymar Jr et Kylian Mbappé sont les bourreaux de Marseille. Duje Caeleta-Car a sauvé l’honneur du club phocéen sur la pelouse du PSG. Suite à cette défaite, les Marseillais accusent désormais 15 points de retard sur le leader parisien. Les hommes de Jorge Sampaoli conservent néanmoins leur deuxième place au classement, Rennes (3e) ayant été battu par Monaco (6e). Au sortir de ce PSG - OM, l’entraîneur marseillais a livré son analyse. Il a notamment avancé les raisons de la défaite de son équipe en terre parisienne.

Les raisons de la défaite de l’OM contre le PSG selon Sampaoli

Pour Jorge Sampaoli, plusieurs facteurs expliquent la fin de série de l’Olympique de Marseille. Le technicien argentin dénonce notamment le calendrier chargé du club phocéen, encore engagé en Coupe d’Europe contrairement à Paris qui n’a plus que le championnat à jouer. Jeudi, les Marseillais sont allés valider leur ticket pour les demi-finales de la Ligue Europa Conference en Grèce contre le PAOK Salonique.

« Pas seulement les voyages, l’accumulation de matchs, avec un effectif réduit, ça me préoccupe. On n’est pas armé pour jouer autant de matchs. On a voulu avoir le match nul, je pense que parfois on a été meilleur que le premier. Mais quand vous jouez contre une équipe comme ça, contre l’un des meilleurs effectifs du monde, c’est difficile », a justifié le coach de l’OM. Battu par son ennemi parisien, Marseille va tenter de relever la tête mercredi prochain au Vélodrome contre le FC Nantes, actuel 10e.