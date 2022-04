PSG-OM : Le groupe de Sampaoli est tombé, gros souci pour Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 17 avril 2022 à 12:04

Jorge Sampaoli vient de dévoiler son groupe pour le Classico contre le PSG. L’entraîneur de l’ OM a des soucis à se faire pour ce soir au Parc des Princes.

PSG-OM : Gros coup dur pour Jorge Sampaoli

Ce que craignaient les supporters de l’Olympique de Marseille pour le choc contre le Paris Saint-Germain est finalement confirmé ce dimanche matin. Longtemps incertain pour le match de clôture de la 32e journée de Ligue 1 contre le PSG, l’attaquant de l’OM Arkadiusz Milik est bel et bien absent du groupe de Jorge Sampaoli pour le rendez-vous de ce dimanche (20h45) au Parc des Princes.

Blessé avec sa sélection durant la trêve internationale, l’international polonais n’était pas avec ses coéquipiers lors de la double confrontation contre les Grecs du PAOK Salonique en Ligue Europa Conférence ainsi que la rencontre au Vélodrome face à Montpellier HSC en Ligue 1. Espéré pour le déplacement de ce dimanche, Arkadiusz Milik manquera finalement à l’appel pour le Classico dans le groupe de l’OM qui va en découdre avec le PSG. Une bien mauvaise nouvelle qui ne pourra pas compter sur l’un de ses meilleurs atouts offensifs de la saison.

PSG-OM : Le pessimisme de Sampaoli pour Milik

Le forfait d’Arkadiusz Milik pour le Clasique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille n’est pas vraiment une surprise. Présent en conférence de presse samedi, son entraîneur avait un peu annoncé la couleur en affichant clairement son pessimisme quant à la présence de son numéro 9 contre les hommes de Mauricio Pochettino.

« On pensait que Milik serait de retour contre le PAOK, il avait encore une petite gêne. Il se sent beaucoup mieux là, et on va voir s'il peut être dans le groupe demain, même si j'ai des doutes. La blessure était plus importante que prévu », a déclaré Jorge Sampaoli.

Le groupe de l’OM pour le choc contre le PSG

Gardiens : Lopez, Mandanda, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Lirola, Peres, Caleta Car, Saliba, Kolasinac

Milieu de terrain : Rongier, Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson, Tharghalline

Attaquant : Luis Henrique, Under, Payet, Harit, Ben Seghir, Dieng, Bakambu.