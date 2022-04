PSG Mercato : Lewandowski, le Bayern fait une sortie troublante !

Publié par JEAN-LUC D le 18 avril 2022 à 16:07

PSG Mercato : Annoncé au PSG pour remplacer Kylian Mbappé, Robert Lewandowski pourrait quitter le Bayern Munich. Le club allemand semble en être conscient.

PSG Mercato : Oliver Kahn admet une réflexion chez Lewandowski

Après huit années de bons et loyaux services, Robert Lewandowski envisagerait sérieusement de changer d’air lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, l’attaquant de 33 ans pourrait ainsi réclamer un bon de sortie dans les mois à venir. Une situation qui pourrait faire les affaires du Paris Saint-Germain qui rêve de l’international polonais pour remplacer éventuellement Kylian Mbappé. Et pour la première fois depuis le début de ce feuilleton, le président du Bayern Munich, Oliver Kahn, a admis que son serial buteur pouvait avoir envie de changement après douze années passées dans le championnat allemand.

« Nous sommes en contact avec Robert et souhaitons qu'il reste au Bayern le plus longtemps possible. Apparemment, certains pensent que de telles discussions et négociations de contrat sont comme un jeu de manager en ligne, où je clique quelque part et il prolonge ensuite son contrat », a expliqué le dirigeant bavarois lors d’un entretien accordé à Sport1.

Puis d’ajouter : « Robert est un joueur qui a le potentiel de marquer 30, 40 buts chaque année. Bien sûr, à un moment donné, ce genre de joueur se dit : 'J'ai tout fait ici et tout gagné'. Il faut alors du temps pour les convaincre de rester. » Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain continue de travailler en coulisses afin d’attirer le natif de Varsovie.

PSG Mercato : Robert Lewandowski successeur de Kylian Mbappé ?

Alors que le FC Barcelone s’est aussi positionné et semble même en pole position dans ce dossier, Sky Sport a confirmé dimanche que le Paris Saint-Germain serait déterminé à tout mettre en oeuvre afin de convaincre Robert Lewandowski de venir prendre la place de Kylian Mbappé. Si l’ancien ailier de l’AS Monaco venait effectivement à rejoindre la Maison-Blanche l’été prochain, Nasser Al-Khelaïfi pourrait profiter de sa proximité avec Pini Zahavi, l’agent du numéro 9 du Bayern Munich pour l’attirer dans la capitale française.

Auteur d’une nouvelle saison étincelante avec 47 buts et 6 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues, l’ancien goléader du Borussia Dortmund veut changer d’air pour s’offrir un nouveau challenge loin de la Bundesliga et le PSG voudrait profiter de cette ouverture pour lui dérouler le tapis rouge. La chaîne sportive assure même qu’il ne serait pas vraiment illusoire de voir le géant Lewandowski débarquer au Camp des Loges durant l’intersaison. Surtout que le FC Barcelone ne serait pas en mesure de s’aligner sur les chiffres que pourrait aligner le Paris SG dans cette affaire.

À suivre donc…