PSG Mercato : Di Maria s’en va, un deal à 60M€ bientôt bouclé ?

PSG Mercato : Libre en juin, Angel Di Maria va quitter le Paris SG à l’issue de la saison. Pour le remplacer, Leonardo serait sur un joli coup à 60M€.

PSG Mercato : L’Ajax fixe sa condition pour Antony

Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que le Paris Saint-Germain ne veut pas renouveler le contrat d’Angel Di Maria. Arrivé en août 2015 en provenance de Manchester United pour 63 millions d’euros, le milieu de terrain offensif argentin dispute ses derniers mois dans la capitale puisque son contrat prend fin le 30 juin prochain. Pour le remplacer, Leonardo serait déjà en négociations pour un jeune ailier de 22 ans évoluant à l’Ajax Amsterdam. En effet, la chaîne ESPN confirme ce mardi que les négociations se sont accélérées ces derniers jours entre le directeur sportif du PSG et les représentants d’Antony.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, l’international brésilien dispose d’un bon de sortie pour quitter l’Ajax Amsterdam cet été en cas d’offre atteignant les 60 millions d’euros. Les dirigeants parisiens considèreraient l’ailier de l’Ajax comme le successeur idéal de Di Maria qui s’apprête à faire ses valises après sept saisons de bons et loyaux services. L’affaire est pourtant loin d’être dite puisque le Paris SG n’est pas seul sur ce coup.

PSG Mercato : Man United veut gâcher les plans de Leonardo

Annoncé comme le prochain manager de Manchester United, Erik ten Hag pourrait sérieusement contrarier les plans du Paris Saint-Germain pour la succession d’Angel Di Maria. En effet, le tabloïd britannique The Express révèle ce mardi que l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam voudrait partir en Angleterre avec certains de ses protégés si son transfert pour Manchester United était accepté par le club néerlandais. Et les deux joueurs concernés en priorité seraient l’ailier brésilien Antony et le défenseur néerlandais Jurrien Timber (20 ans). Le Paris SG et Leonardo sont donc avertis.