PSG Mercato : C’est fini pour Di Maria, le Paris SG tient son successeur

Publié par JEAN-LUC D le 15 mars 2022 à 23:17

Arrivé en août 2015 pour 63 M€, Angel Di Maria s’apprête à faire ses adieux au PSG, qui aurait déjà identifié son successeur.

Angel Di Maria : message reçu 5/5

Si la tendance était à une prolongation d’Angel Di Maria, les derniers évènements ont fait changer la donne. Désireux de renouveler son effectif après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’est plus chaud pour offrir à l’international argentin de 34 ans la dernière année supplémentaire en option contrat dans son contrat signé en mars 2021.

D’après le journaliste italien Nicolò Schira, Di Maria semble s’être fait une raison puisqu’il assure que l’ancien ailier de Manchester United et du Real Madrid se dirigerait finalement vers un départ libre à l’issue de la saison.

« Angel Di Maria est prêt à quitter le PSG en tant que joueur libre cet été. Paris ne semble pas se diriger vers l’utilisation de l’option de sa prolongation de contrat », explique le spécialiste mercato de Sky Sport sur Twitter. Et comme pour confirmer leur décision, les dirigeants parisiens seraient déjà sur une piste pour sa succession.

PSG Mercato : Riyad Mahrez à la place de Di Maria ?

Après sept années passées sous les couleurs Rouge et Bleu, Angel Di Maria s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain. Selon Record, le Benfica Lisbonne est fortement intéressé par le natif de Rosario, qui a défendu ses couleurs de 2007 à 2010 avant de rejoindre le Real Madrid. Un challenge intéressant pour le compatriote de Lionel Messi, qui devra toutefois revoir considérablement à la baisse ses émoluments pour retrouver le club portugais.

Pour remplacer Angel Di Maria, El Nacional révèle que le Paris SG aurait prévu de recruter Riyad Mahrez. A un an de la fin de son contrat avec Manchester City, le milieu offensif algérien n’a toujours pas prolongé et pourrait donc être vendu l’été prochain. Le vice-champion de France en titre voudrait en profiter pour l’attirer. Surtout qu’un chèque compris entre 30 et 40 millions pourrait suffire pour le déloger du nord de l’Angleterre.

Mais le Paris SG devra se méfier de la concurrence des Blues de Chelsea et du Barça.