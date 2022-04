ASSE Mercato : Saint-Etienne proche de signer un super attaquant !

Publié par Thomas le 19 avril 2022 à 15:04

ASSE Mercato : Encore sous la menace d'une relégation en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne serait en passe de boucler la signature d'un attaquant prometteur.

ASSE Mercato : Un renfort important pour Pascal Dupraz

Le marché des transferts risque d’être mouvementé du côté de l’AS Saint-Etienne. Si les Verts luttent toujours pour se maintenir dans l’élite à la fin de la saison, les dirigeants stéphanois pensent déjà au futur du club et envisagent le prochain mercato estival. Si beaucoup de départs et arrivées dépendent du sort de Sainté, le club ligérien va tout de même boucler une précieuse signature en attaque ces prochains jours. Dans sa volonté de se renforcer pour les années à venir, l’ ASSE serait proche d’offrir un premier contrat professionnel à l’une de ses plus grandes promesses du centre de formation.

Comme le révèle en exclusivité la page Twitter Sainté Inside, l’AS Saint-Etienne va formuler une offre à l’attaquant Ayman Aiki, qui brille en catégorie U19. Il est même apparu à plusieurs reprises avec la réserve (National 3). Auteur de 8 buts en 12 rencontres, le joueur de 16 ans devra prendre une décision prochainement concernant son futur mais tout porte à croire qu’il paraphera son premier contrat pro dans son club formateur. La source précise également que deux autres jeunes issus du centre de formation pourraient passer professionnels prochainement. International U17 chez les Bleus, Aiki devrait rapidement faire parler de lui à Geoffroy-Guichard, lui qui est considéré comme " le plus gros talent offensif du centre (de formation) ".

L’espoir renaît pour Falaye Sacko

Blessé depuis la rencontre contre Troyes le 18 mars, l’international malien Falaye Sacko avait vu le staff médical de Saint-Etienne annoncer une convalescence de près de deux mois. Un délai qui insinuait donc une fin de saison prématurée pour la recrue hivernale, qui réalisait jusqu’alors de bonnes prestations sous ses nouvelles couleurs.

Cependant, le latéral de 26 ans semble récupérer plus vite que prévu et pourrait finallement refaire son apparition d’ici la fin de saison. Une tendance confirmée par son entraîneur Pascal Dupraz. " On espère que Falaye Sacko pourra jouer quelques matchs d’ici la fin de saison ", a annoncé le coach de l’ ASSE à Prime Video. Une excellente nouvelle pour la course au maintien qui s’annonce déjà palpitante.