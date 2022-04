ASSE Mercato : Après Sacko, ça sent la fin pour une autre recrue

Publié par ALEXIS le 09 avril 2022 à 14:45

ASSE Mercato : ça sent déjà la fin pour la recrue hivernale, Enzo Crivelli. Il a encore raté le match contre le FC Lorient, dans la course pour le maintien.

ASSE Mercato : Crivelli, une recrue à seulement 26 minutes de jeu

Faisant partie des 7 recrues de l’ ASSE pendant le mercato d’hiver, Enzo Crivelli complique la tâche de Pascal Dupraz, qui espérait un avant-centre typique pour tenter de maintenir l’AS Saint-Étienne en Ligue 1. « Enzo ? C’est l’archétype de l’avant-centre important pour le maintien. Il est tout sauf maladroit, et généreux », avait-il déclaré, sur le joueur prêté par Basaksehir (Turquie). Recruté pour combler le vide d’un attaquant de pointe décisif au sein des Verts, le Français est blessé depuis sa signature officielle dans le Forez fin janvier 2022. Victime de blessures musculaires (aux ischio-jambiers et adducteurs) à répétition, il a été absent lors de 7 matchs consécutifs de l’ASSE en février et en mars. Une longue absence qui a contraint Pascal Dupraz de revoir son système offensif.

Plus concrètement, le technicien savoyard a été obligé de tourner avec des joueurs qui ne sont pas des N°9 de prédilection. Wahbi Khazri (avant sa blessure), Denis Bouanga ou encore Ryad Boudebouz ont été positionnés en pointe, dans certains matchs. Le dernier par exemple était titulaire au poste d'avant-centre contre l'OM. Justement, c’est face à l’Olympique de Marseille que Enzo Crivelli a fait sa première apparition avec l' AS Saint-Étienne. Sur le banc au coup d’envoi du match, il avait remplacé Boudebouz à la 64e, alors que Sainté était mené (2-1) au Vélodrome. Mais en 26 minutes sur le terrain, l’ancien avant-centre de Bordeaux n’a pas trouvé le chemin du but. Pire, les Stéphanois ont perdu le match de la 30e journée (4-2).

ASSE Mercato : Enzo Crivelli contraint de mettre un terme à sa saison ?

Convoqué dans le groupe de l'ASSE pour affronter le FC Lorient, vendredi, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1, Enzo Crivelli est resté sur le banc de touche jusqu’à la fin du match. Il a regardé, impuissant, ses coéquipiers se faire renverser par les Merlus (6-2), au stade du Moustoir. La recrue des Verts devait pourtant être titulaire pour la première fois, mais elle s’est blessée lors de l’échauffement. Manque de pot pour lui, car Pascal Dupraz avait laissé entendre que c’était la fin des pépins pour l’attaquant de 27 ans !

D’après les informations de L’Équipe, Enzo Crivelli a été victime d'une déchirure musculaire, vendredi à Lorient. Une énième blessure qui pourrait le contraindre à mettre fin à sa saison de façon prématurée, si l’on en croit le quotidien sportif. Et ce serait un nouveau gros coup dur pour l’entraineur de l'ASSE qui comptait sur le natif de Rouen pour sauver son équipe (actuelle 18e) de la relégation en Ligue 2. Rappelons qu'une autre recrue des Stéphanois, Falaye Sacko s'est blessé en mars et ne rejouera plus cette saison. Une mauvaise nouvelle sur le Mercato ASSE !