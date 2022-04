OM Mercato : Jorge Sampaoli annonce quatre nouveaux renforts !

Publié par Timothée Jean le 19 avril 2022 à 20:34

OM Mercato : Présent en conférence de presse avant le match contre le FC Nantes, Jorge Sampaoli a lâché quelques indices sur le prochain recrutement de Marseille.

OM Mercato : Jorge Sampaoli attend quatre nouveaux renforts

Deuxième de Ligue 1 à six journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille se projette déjà sur son prochain mercato. Tonitruant cet hiver, le club phocéen compte récidiver cet été. L’ OM, qui pourrait perdre plusieurs éléments à l’issue de la saison en cours, travaille d'arrache-pied pour faire venir de nouveaux renforts. Et c’est Jorge Sampaoli en personne qui s’est occupé de vendre la mèche ce mardi soir en conférence de presse.

L’entraîneur marseillais a confié que sa direction est déjà à pied œuvre pour faire venir de nouveaux renforts à Marseille. « En parallèle des matches, on prépare le mercato. On discute avec Pablo Longoria et David Friio », a-t-il déclaré. Jorge Sampaoli a même déjà une idée précise sur le nombre de joueurs à recruter. Le technicien argentin espère recruter « trois à quatre joueurs qui vont amener de la qualité à l'équipe ». Et le profil des joueurs recherchés par l’ OM est déjà identifié. « On a toujours des noms qui sont prêts sur le cahier. On verra avec le président et le directeur sportif », a-t-il ajouté.

Une recrue défensive déjà bouclée à Marseille

En attendant l’arrivée de nouveaux renforts supplémentaires, le club marseillais tient déjà sa première recrue. Après quatre saisons en Russie, Samuel Gigot va rejoindre l’ OM cet été. L’affaire est déjà réglée entre les différentes parties. Le défenseur tricolore va terminer la saison au Spartak Moscou avant de rallier Marseille. Et ce n’est pas tout, puisque le club marseillais devrait se séparer de plusieurs joueurs cet été. « On sait aussi qu'il y aura certains départs à la fin de la saison », a confirmé Jorge Sampaoli. Les noms de Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Luis Henrique sont cités parmi les potentiels partants. Ainsi, le prochain mercato estival risque d’être très agité du côté de l’Olympique de Marseille, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées.