OM Mercato : Le verdict est tombé pour Samuel Gigot !

Publié par JEAN-LUC D le 20 mars 2022 à 19:27

Recruté puis prêté au Spartak Moscou jusqu'à la fin la saison, Samuel Gigot est annoncé à l’OM avec la situation politique de la Russie. Pas vraiment.

Vers un retour anticipé de Samuel Gigot à Marseille ?

D’après les informations du journal L’Equipe, les dirigeants de l’Olympique de Marseille aimeraient profiter de la situation politique de la Russie afin de rapatrier Samuel Gigot dans les jours à venir. Recruté cet hiver par le club marseillais, mais prêté au Spartak Moscou jusqu'en juin, le défenseur français de 28 ans pourrait rompre son contrat avec le club russe et rentrer précipitamment à Marseille.

Le quotidien sportif explique notamment que dans le contexte de guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'ambassade de France conseille aux ressortissants français de quitter le territoire russe. Les dernières mesures prises par la FIFA autorisent donc le natif d’Avignon à négocier une résiliation avec la direction du Spartak Moscou jusqu’au 11 mars dernier ou à suspendre tout simplement son contrat en cas de blocage.

Toujours selon la même source, les pourparlers se sont multipliées entre le joueur et son entourage d'un côté, et Pablo Longoria, le président marseillais et David Friio, son directeur technique, de l'autre. Seulement, toutes ces informations ne semblent pas du tout correspondre à la réalité des faits.

OM Mercato : Samuel Gigot veut respecter son contrat à Moscou

Contrairement aux informations de L’Equipe, Samuel Gigot n’envisage pas un départ anticipé de la Russie. Contacté par Foot Mercato, l’agent du défenseur français a clairement fait comprendre que son client compte bien honorer son engagement avec le Spartak Moscou jusqu’au bout.

« Si Gigot arrivera avant juin ? Ce n’est pas encore décidé aussi parce que Samuel Gigot n’entend pas partir de Russie comme ça. Il n’oublie pas ce que ce club a fait pour lui, il ne veut pas partir comme un voleur », a confié le journaliste Romain Canuti lors du Talk-Show du journal Le Phocéen.

L’Olympique de Marseille est donc situé dans ce dossier.