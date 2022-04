OL Mercato : Un grand attaquant veut partir libre de Lyon !

Publié par Thomas G. le 20 avril 2022 à 10:14

OL Mercato : Les Gones pourraient perdre un nouveau cadre du vestiaire. L'attaquant est en fin de contrat l'an prochain et souhaiterait partir libre.

OL Mercato : Un cadre du vestiaire sur le départ

Après Jason Denayer, les Gones s'apprêtent à perdre un nouveau joueur. Selon L’Équipe, Moussa Dembélé a décidé de partir libre en juin 2023. Les Lyonnais n’ont pas encore entamé de négociations pour prolonger son contrat. Le joueur formé au PSG, estime qu’il n’est pas considéré à sa juste valeur à Lyon. L’ancien joueur du Celtic Glasgow garde une très bonne cote sur le marché. Il aimerait quitter le championnat français pour jouer en Premier League.

En plus de Moussa Dembélé, Houssem Aouar, Maxence Caqueret et Rayan Cherki pourraient partir libre, en 2023. Les Lyonnais veulent prolonger les trois joueurs formés au club en priorité, au détriment de Moussa Dembélé. Le natif de Pontoise, auteur de 15 buts en 30 matches cette saison devrait être vendu lors du prochain mercato. D’autant plus que l’OL aurait déjà trouvé son remplaçant.

Alexandre Lacazette bientôt de retour ?

Un retour d’Alexandre Lacazette à l' OL n’est pas utopique. Lors d’une interview accordée à Canal Football Club, l’ancien joueur de l’ OL a confié qu'il pouvait effectivement revenir dans son club formateur. Seulement voilà, ce retour est possible à condition que Lyon joue la Coupe d’Europe l’an prochain. Les Lyonnais sont actuellement 9es du championnat.

L’attaquant d’Arsenal a ajouté qu’il souhaitait disputer la Ligue des champions. Un objectif qui semble utopique pour les Gones qui sont à 7 points du Stade Rennais, 3e à 6 journées de la fin. L'issue de la saison sera donc capitale pour Lyon et pourrait faciliter le mercato estival. Alexandre Lacazette serait le remplaçant idéal de Moussa Dembélé. Il reviendrait libre dans son club formateur, cinq ans après l'avoir quitté.