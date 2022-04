Bordeaux-ASSE : Les compos tombent, énorme surprise à Saint-Etienne

Publié par Thomas le 20 avril 2022 à 11:44

Match crucial pour Saint-Etienne qui affronte ce mercredi un nouveau rival au classement, les Girondins de Bordeaux. Découvrez les compos de ce FCGB-ASSE.

ASSE : Et si le maintien se jouait ce soir ?

À six journées de la fin du championnat de France, l’AS Saint-Etienne aborde chaque rencontre comme des finales. Enfin sorti de la zone rouge après son succès contre le Stade Brestois ce week-end, le club ligérien peut basculer à tout moment du bon comme du mauvais côté du classement, une situation délicate que Pascal Dupraz a tenu à rappeler ce mardi en conférence de presse. " Ce qu’on a d’avance par rapport à Bordeaux, c'est quatre points et une différence de buts favorable mais ce n'est pas suffisant. J'attends que l’ASSE agisse en équipe, on n'a pas encore assez redressé la situation mais on l'a suffisamment améliorée pour qu’on soit encore dans l’espoir ", a lancé le coach savoyard.

Face à un concurrent direct au classement, encore sonné de son humiliation reçue contre l'OL (défaite 6-1), l' ASSE a l’occasion de faire un pas de géant pour son salut, d’autant que les Verts se confronteront à des colosses du championnat les semaines suivantes (AS Monaco, Stade Rennais et OGC Nice). En d’autres termes, la victoire est obligatoire pour Saint-Etienne ce soir !

De gros changements à prévoir à Saint-Etienne

Face à une équipe girondine privée de ses deux meilleurs buteurs, Hwang Ui-Jo (suspendu) et Alberth Elis (blessé), l’ ASSE devrait débuter la rencontre avec une défense remaniée. " Il faut de nouveau repenser une défense. Je suis convaincu que dans cette période, mieux l'ASSE défendra, plus vite elle récupérera des ballons. On a bien défendu contre Brest mais on n'a pas assez bien attaqué ", avait souligné Pascal Dupraz en conférence de presse hier, insinuant un nouveau onze de départ contre Bordeaux.

D’après L’Équipe, Timothée Kolodziejczak devrait ainsi occuper l’axe central de la défense à trois aux côtés d’Abdoulaye Bakayoko et Mickaël Nadé. L'ancien joueur du FC Séville devrait ainsi prendre la place d’Eliaquim Mangala, suspendu ce soir. Double buteur contre Brest, Mahdi Camara devrait donc de nouveau retrouver le milieu de terrain et apporter de la solidité défensive dans l’entrejeu stéphanois. Sur les ailes, le journal annonce la titularisation de Miguel Trauco, aligné pour la dernière fois contre Lyon-La Duchère en décembre. Autre surprise de taille, le meilleur buteur des Verts, Wahbi Khazri est annoncé sur le banc contre les Girondins de Bordeaux.

Compo probable de l’ ASSE :

Gardien : P. Bernardoni

Défenseurs : A. Bakayoko, T. Kolodziejczak, M. Nadé

Milieux de terrain : G. Silva, M. Camara, L. Gourna-Douath, M. Trauco

Attaquants : A. Nordin, R. Boudebouz, D. Bouanga