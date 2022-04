Real Madrid Mercato : Les Merengues pistent un ancien crack de l'OL

Publié par Jules le 21 avril 2022 à 19:43

Real Madrid Mercato : Soucieux de se renforcer la saison prochaine, les Merengues pistent un ancien crack de l' OL pour cet été.

Real Madrid Mercato : Un milieu de terrain de Premier League dans le viseur

Le Real Madrid veut se renforcer au milieu de terrain. En effet, en plus du dossier Tchouaméni, où le Real fait face à une forte concurrence, les Merengues planchent également en ce moment sur la prolongation de Luka Modric pour pérenniser leur entrejeu. Selon le média AS, la Maison Blanche aurait ajouté une nouvelle cible à son tableau de chasse, en la personne de Bruno Guimaraes, fraîchement débarqué à Newcastle, qui aurait séduit les dirigeants madrilènes.

Bruno Guimaraes, qui a quitté l' OL cet hiver pour débarquer chez le nouveau riche de Premier League, Newcastle, a connu une adaptation éclaire. Auteur de trois buts et d'une passe décisive en douze rencontres de championnat, il est l'un des grands artisans de la seconde moitié de saison du NUFC qui siège désormais à la 11e place de Premier League, assurant son maintien, qui était loin d'être validé il y a encore quelques mois. Ce sont les belles prestations du Brésilien outre-manche qui auraient séduit le board du Real Madrid.

Real Madrid Mercato : Newcastle ne veut pas vendre Bruno Guimaraes

Bruno Guimaraes est donc un élément central de l'équipe anglaise et, à ce titre, sera très dur à enrôler pour le Real Madrid. Recruté pour presque 50 millions d'euros en janvier 2022, l'international brésilien (6 sélections) est un élément incontournable de Newcastle qui ne souhaite absolument pas vendre son joyau brésilien, si précieux lors de cette seconde partie de saison.

En effet, les nouveaux propriétaires saoudiens de Newcastle veulent faire du milieu de terrain l'une des pièces centrales du nouveau projet et songent à la conserver le plus longtemps possible. Dans ces conditions, un départ de Bruno Guimaraes dès cet été semble improbable. Mais qui sait, le Real Madrid parviendra peut-être à convaincre le club de lâcher son joueur. Quoi qu'il en soit, les Merengues devront mettre la main à la poche pour tenter leur chance avec le Brésilien.