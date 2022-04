PSG Mercato : Une porte prestigieuse se confirme pour Di Maria !

Publié par JEAN-LUC D le 22 avril 2022 à 13:13

PSG Mercato : Sauf surprise, Angel Di Maria devrait quitter le Paris SG cet été. Le milieu offensif argentin pourrait rebondir chez un autre cador européen.

PSG Mercato : Leonardo ne veut plus de Di Maria au Paris SG

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe livre quelques détails sur le dossier Angel Di Maria. Le quotidien sportif explique notamment que dans le cas où Leonardo est maintenu au poste de directeur sportif du PSG, l’international argentin de 34 ans n’a aucune chance de reste au Paris Saint-Germain. En effet, le dirigeant brésilien aurait d’ores et déjà acté le départ du compatriote de Lionel Messi, qu’il ne juge pas complémentaire à ses autres partenaires d’attaque.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, Leonardo serait à la recherche d’un ou deux joueurs de profondeur, capables d’amener de la vitesse et de compenser dans ce domaine l’éventuelle perte du Champion du monde 2018. Le sort de Di Maria semble donc déjà scellé à Paris, sauf si Leonardo venait à être remplacé avant le début du mercato estival. En interne, le natif de Rosario ne cache pas qu’il aimerait poursuivre encore l’aventure avec les Rouge et Bleu, mais d’autres clubs seraient déjà positionnés pour le récupérer en cas de départ cet été.

PSG Mercato : Di Maria en route pour la Juventus Turin ?

Meilleur passeur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria va-t-il faire ses valises et quitter la capitale française à l’issue de la saison ? En fin de contrat le 30 juin prochain, l’ancien ailier du Real Madrid n’a toujours pas reçu de proposition de prolongation et se dirige donc vers un départ du PSG. Si ce scénario venait à se concrétiser, le protégé de Mauricio Pochettino pourrait aller terminer sa carrière européenne en Italie.

En effet, selon les informations relayées ce vendredi par Gianluca Di Marzio, la Juventus de Turin, qui cherche un remplaçant à Paulo Dybala, n’exclurait pas de profiter de l’opportunité de recruter un joueur d’expérience avec le numéro 11 du Paris Saint-Germain. Selon le spécialiste mercato de Sky Sport Italia, la Vieille Dame serait d’ores et déjà entrée en contact avec l’ancien milieu offensif de Manchester United pour connaître ses projets d’avenir.

« Di Maria pourrait d'ailleurs accepter un contrat court (peut-être un an, maximum deux) afin de terminer sa carrière en Argentine ensuite, comme il le souhaite », précise le journaliste transalpin. Toutefois, Di Marzio précise que les dirigeants de la Juve visent en priorité des profils plus jeunes pour la succession de Dybala, notamment Nicolò Zaniolo de l’AS Rome (22 ans) et le Brésilien David Neres (25 ans, Shakhtar Donetsk. Pour rejoindre les rangs de la Juventus, Di Maria devrait aussi accepter de revoir considérablement à la baisse son gros salaire parisien.

Affaire à suivre donc…