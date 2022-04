PSG Mercato : Un ambassadeur du Real annonce l’arrivée de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 22 avril 2022 à 17:13

PSG Mercato : Malgré le voyage de sa mère à Doha, Kylian Mbappé va quitter le Paris SG pour le Real Madrid. C’est une voix officielle qui l'annonce.

PSG Mercato : Le clan Kylian Mbappé au Qatar, l’Espagne s’affole

Ce vendredi, plusieurs sources concordantes confirment la présence de plusieurs membres de la famille de Kylian Mbappé à Doha. Alors que l’attaquant de 23 ans arrive au terme de son contrat le 30 juin prochain, sa mère Fayza Lamari est allée écouter l’émir du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, qui tient absolument à conserver le joueur. La célèbre émission espagnole El Chiringuito a d’ailleurs diffusé des images du clan Mbappé dans la capitale qatarienne.

Selon L’Équipe, plusieurs rencontres sont prévues avec les dirigeants qatariens pour évoquer l’avenir du champion du monde 2018. D’autant que l’avocate du joueur devrait à son tour s’envoler pour Doha très bientôt. « À Doha, des discussions ont bien lieu ces derniers jours concernant l’avenir du partenaire de Neymar Jr. L’optimisme est toujours de mise du côté du PSG, sur une prolongation de courte durée de son attaquant », explique de son côté RMC Sport. La tendance semble donc bien tourner dans ce dossier, mais à Madrid la consigne générale demeure la sérénité.

PSG Mercato : Roberto Carlos tue le suspense

Alors que les tractations s’intensifient à Doha, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà tranché pour son avenir. En effet, malgré l’insistance de l’émir du Qatar avec toutes ses offres mirobolantes, le champion du monde 2018 aurait décidé de ne pas reconduire son engagement avec le Paris Saint-Germain afin de poursuivre sa carrière au Real Madrid.

Interrogé par un jeune spectateur, mercredi, lors du match contre Osasuna, Roberto Carlos, ancien défenseur du Real (1996 et 2007) et aujourd’hui ambassadeur du club, a annoncé l’arrivée du natif de Bondy la saison prochaine. " Mbappé qué? " (" que dites-vous sur Mbappé? "). " Mbappé viene " (" Mbappé vient "), lui répond Roberto Carlos. Pour La Sexta, l’ancien coéquipier de Zinédine Zidane est très proche de la direction des Merengues et aurait été mis au courant sur les derniers éléments de ce dossier. Sa déclaration ne serait donc pas anodine, même si la mère du numéro 7 du Paris SG dément tout accord avec Florentino Pérez.