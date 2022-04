Stade Rennais : Importante annonce pour le mercato du SRFC

Publié par Ange A. le 24 avril 2022 à 00:18

Stade Rennais Mercato : Le SRFC va vivre un été agité. D’importants mouvements sont annoncés pour la prochaine fenêtre des transferts.

Stade Rennais Mercato : Un exode massif en vue au SRFC cet été

Actuel 4e de Ligue 1, le Stade Rennais conserve ses chances de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. En marge de cette campagne 2022-2023, le SRFC a déjà blindé certaines pépites. Désiré Doué et Gabriel Tutu ont paraphé leurs premiers contrats professionnels avec Rennes. Ce ne sera pas le cas de nombreux pousses évoluant avec les équipes jeunes du club breton. Ouest-France annonce au moins 13 départs chez les jeunes Rouge et noir cet été. Des pépites des générations 2002, 2003 et 2004 sont concernées par cet énorme coup de balai selon le journal régional. Lequel indique que le prometteur Winston André dispose déjà de touches en Ligue 1 et même en Angleterre.

Bruno Genesio pas épargné par cette tendance

La même source révèle que quelques joueurs de l’équipe réserve pourraient aussi quitter le Stade Rennais. Il s’agit d’Alan Do Marcolino, Kylian Gasnier et Boubacar Diaby. Les trois réservistes sont en fin de contrat et n’ont pas encore discuté de leur avenir avec leur direction. De quoi jeter un froid sur la suite de leur carrière au SRFC. Alors que des départs sont annoncés chez les jeunes, le groupe professionnel sera également affecté lors de la prochaine fenêtre des transferts.

En fin de contrat, Jonas Martin a déjà confirmé son départ de Rennes à l’issue de la saison. Comme lui, Pépé Bonet et Jérémy Gélin arrivent au terme de leurs baux cet été. Certains éléments comme Benjamin Bourigeaud et Jérémy Doku pourraient faire l’objet de transferts. Le milieu de terrain, auteur de 9 buts et 14 passes décisives cette saison, susciterait notamment dans l’intérêt de la Lazio Rome. Une mauvaise nouvelle pour Bruno Genesio qui pourrait perdre l’un des éléments essentiels de son dispositif.