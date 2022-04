Stade de Reims-OM : Grosse surprise de dernière minute à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 24 avril 2022 à 14:25

En clôture de la 34e journée de Ligue 1, l’ OM défie le Stade de Reims ce soir, à Auguste-Delaune. Jorge Sampaoli vient de dévoiler son groupe pour ce match.

Reims-OM : Le groupe de Sampaoli avec un retour et une absence

Si le Paris Saint-Germain est depuis sacré champion de France de Ligue 1, l’Olympique de Marseille doit encore consolider sa place de dauphin. Et cela passe par le choc de ce dimanche, à 20h45, sur le terrain du Stade de Reims (13e). Pour ce déplacement en Champagne, l’entraîneur de l’équipe phocéenne comptera un absent de taille dans son groupe. En effet, l’attaquant congolais Cédric Bakambu, qui a ressenti une gêne au genou lors de l'entraînement du vendredi, ne fait pas partie des joueurs retenus par Jorge Sampaoli pour aller en découdre avec les hommes d’Oscar Garcia.

« Cedric a une petite gêne au genou, on va voir comment ça évolue demain, mais ça l’a gêné aujourd’hui. Ünder sera là aussi. Pour tous les autres joueurs, il n’y a rien à signaler à part bien sûr une fatigue logique 48 heures après le match. Il faut faire attention, car on a un calendrier chargé », avait notamment déclaré Jorge Sampaoli lors de sa conférence de presse de vendredi.

Le technicien argentin pourra toutefois compter avec les retours d’Arkadiusz Milik et Cengiz Under. L’Olympique de Marseille espère faire un pas supplémentaire vers une qualification pour la prochaine Ligue des Champions ce soir au stade Auguste-Delaune. Outre Cédric Bakambu, Leonardo Balerdi et Konrad de la Fuente, toujours blessés, sont également forfaits pour cette rencontre qui pourrait être décisive compte tenu de la difficulté du calendrier marseillais. Pour le reste, le coach de l’OM a décidé de retenir un commando de 21 joueurs pour affronter le Stade de Reims.

Le groupe de l’ OM contre le Stade de Reims

Gardiens : Mandanda, Lopez, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Lirola, Caleta-Car, Saliba, Peres, Kolasinac

Milieux : Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Kamara, Targhalline

Attaquants : Henrique, Payet, Dieng, Milik, Ünder, Harit, Ben Seghir.