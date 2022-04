PSG Mercato : C’est fini pour Pochettino, officialisation imminente

Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2022 à 11:50

PSG Mercato : Selon la presse locale du jour, c’est terminé pour Mauricio Pochettino et le Paris SG. Le club parisien serait proche d’annoncer la nouvelle.

PSG Mercato : Pochettino ne souhaite pas rester au club

Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino s’apprête à faire ses valises pour quitter le Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, le technicien argentin aurait fait savoir à la direction du club de la capitale qu’il ne souhaite pas rester à son poste s’il ne se sent pas soutenu. Or, d’après les informations relayées ces dernières heures par le journal Le Parisien, ce ne serait pas vraiment le cas. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’étant plus vraiment enclins à poursuivre l’aventure avec l’ancien manager de Tottenham.

Dans ces conditions, le quotidien régional révèle que des négociations seraient déjà en cours pour un licenciement du coach de 50 ans. Pour se séparer de Pochettino, le PSG devrait lui verser pas moins de 15 millions d'euros d’indemnités. Une somme qui ne semble pas faire trembler les dirigeants parisiens, à tel point que le journal Le Parisien considère comme imminente l’annonce du divorce entre le Paris SG et Mauricio Pochettino. Surtout qu’un autre grand nom du foot mondial serait déjà prêt pour prendre la place de l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux.

PSG Mercato : Pochettino s’en va, Antonio Conte arrive

Malgré son dixième titre de champion de France remporté ce week-end après son match nul contre le RC Lens (1-1), le Paris Saint-Germain va connaître de nombreux bouleversements à l’issue de la saison. Un an et demi après son arrivée dans la peau d’un entraîneur, l’ancien capitaine des Rouge et Bleu, Mauricio Pochettino, devrait ainsi céder sa place à un nouvel entraîneur. En effet, le tabloïd britannique The Times assure ce lundi que le nouveau champion de France est au courant de l’intérêt d’Antonio Conte et va envisager la piste.

Si le coach italien de 52 ans s’engage avec le Paris SG, Pochettino pourrait faire le chemin inverse et retourner à Tottenham. Le média anglais précise même que l'intérêt du Paris SG est réciproque, en cas d'échec de la piste Zinédine Zidane. De son côté, le quotidien Le Parisien indique qu’Antonio Conte se verrait bien sur le banc de l’écurie francilienne durant deux ans.