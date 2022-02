PSG Mercato : Antonio Conte prêt à dire « oui » au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 25 février 2022 à 13:03

Si Zinédine Zidane refuse l’offre du PSG, Antonio Conte pourrait envisager cette option. Le technicien ne cache plus son mal-être à Tottenham.

Antonio Conte : « Je suis trop honnête pour fermer les yeux »

Antonio Conte ne se réjouit pas de la manière dont les choses se passent à Tottenham et il ne se cache pas de le dire. Nommé en novembre dernier, l’entraîneur italien ne parvient pas à trouver la solution pour faire décoller les Spurs. L’ancien coach de l’Inter Milan et de Chelsea ne supporte pas du tout l’échec et envisage même de mettre un terme à son engagement avec le club londonien.

« C'est une soirée difficile. Et ce n'est pas que ce soir. Sur les cinq derniers matches, on en a perdu 4. Cela veut dire qu'il va falloir faire une évaluation, une évaluation au sujet du club, à mon sujet, parce que pour moi, c'est très frustrant », a déclaré Antonio Conte au micro de Sky Sport, visiblement touché par la défaite, mercredi, de Tottenham à Burnley (0-1).

« Il faudra qu'on parle ensemble avec le club pour voir quelle est la meilleure solution. Les joueurs sont les mêmes, le club change l'entraîneur, mais les joueurs sont les mêmes et les résultats ne changent pas. Je suis trop honnête pour accepter ce type de situation et donc il faudra qu'on réévalue tout ça avec le club. On ne peut pas continuer à perdre, je ne peux pas l'accepter et ce n'est bon pour personne », a ajouté l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzura. Pour beaucoup d’observateurs et de sources étrangères, Conte ne devrait pas s’éterniser à Tottenham. Si un tel scénario se produisait, le Paris Saint-Germain pourrait être sa prochaine destination.

PSG Mercato : Antonio Conte au Paris SG la saison prochaine ?

Pour la succession de Mauricio Pochettino, la principale priorité du Qatar se nomme Zinédine Zidane. Mais si le Marseillais de 49 ans venait finalement à décliner l’offre, les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient se rabattre sur un autre technicien. Le profil de l’ancien milieu de terrain plaît en interne chez les Rouge et Bleu.

Surtout à Nasser Al-Khelaïfi. Si Zidane ne venait pas, le président du club de la capitale songerait sérieusement à nommer Conte en cas de départ de Pochettino. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, le technicien italien pourrait en effet quitter Londres l’été prochain pour des rapports conflictuels avec sa direction.