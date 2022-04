ASSE : Après Monaco, un autre coup dur tombe pour Pascal Dupraz

Publié par Jules le 25 avril 2022 à 16:20

ASSE : Alors que les Stéphanois se sont inclinés ce week-end contre l'AS Monaco, une autre mauvaise nouvelle vient de tomber pour Pascal Dupraz.

ASSE : Un nouvel absent dans le sprint final

Alors que l' ASSE est à la peine en championnat. Embourbés à la 18e place, synonyme de barrages en fin de saison, les Verts n'ont pas réussi à faire déjouer les plans de l'AS Monaco à domicile et se sont largement inclinés sur la pelouse de Geoffroy-Guichard (1-4). En plus de cette mauvaise opération sur le plan comptable, l'équipe de Pascal Dupraz a enregistré une autre mauvaise nouvelle avec la sortie sur blessure de Gabriel Silva samedi soir. Le Brésilien, qui vient juste de retrouver du temps de jeu à Sainté, pourrait rater les derniers matchs de la saison.

D'après le journaliste Laurent Hess, le joueur pourrait être éloigné un bon moment des terrains de Ligue 1 et connaître une fin de saison prématurée. Sa sortie lors d' ASSE-Monaco serait liée à un problème musculaire qui pourrait donc être assez grave. Alors qu'il venait d'enchaîner trois titularisations de rang, Gabriel Silva pourrait ainsi ne plus porter la tunique verte cette saison.

ASSE : Une fin de saison complexe pour les Verts

Alors que les Stéphanois devraient être sanctionnés par la LFP à cause de l'usage de fumigènes par les supporters samedi, l' ASSE aura toutefois besoin du soutien de ses fans pour éviter la relégation. Il ne reste que quatre matchs aux Verts pour se sortir de l'impasse et pas des plus simples. En effet, les hommes de Pascal Dupraz se déplaceront le week-end prochain à Rennes (3e) avant de recevoir Nice (5e). Pour les deux derniers matchs, l' AS Saint-Etienne sera opposé à Reims (13e), puis Nantes (10e) pour clôturer le championnat.

En plus de Gabriel Silva, deux autres joueurs stéphanois manqueront à l'appel puisqu'ils sont blessés en cette fin de saison. Falaye Sacko et Enzo Crivelli, deux recrues hivernales, seront, en effet, indisponibles pour cette fin de saison qui s'annonce très tendue pour l' ASSE. À noter également que Kolodziejczak, Bouanga et Nordin sont tous les trois sous la menace d'une suspension pour accumulation de carton jaune.