ASSE : Une terrible annonce en vue après la défaite contre Monaco

Publié par Ange A. le 25 avril 2022 à 08:05

ASSE : L’AS Saint-Étienne risque gros après des incidents survenus en tribunes lors de sa lourde défaite contre l’AS Monaco samedi.

ASSE : Saint-Étienne encore dans le collimateur de la LFP

L’AS Saint-Étienne de nouveau essuyé un lourd revers samedi lors de la réception de l’AS Monaco. L’ ASSE s’est inclinée (4-1) à Geoffroy-Guichard. Cette défaite condamne les Verts à la 18e place, synonyme de barrages, à l’issue de la 34e journée de Ligue 1. Ce revers n’a pas néanmoins empêché les Green Angels de célébrer leurs 30 ans au Chaudron. Cette célèbre frange de supporters stéphanois n’a pas hésité à user de fumigènes et tirer des feux d’artifice durant la rencontre. Un comportement qui n’a pas échappé à la Ligue de football professionnel. Comme l’indique L’Équipe, la Commission de discipline de la LFP va se réunir ce lundi pour sévir contre le club ligérien, habitué aux sanctions à cause des frasques de ses supporters.

Une nouvelle sanction en vue pour les Verts

Lors de la défaite de Saint-Étienne contre Monaco, les Green Angels ont lancé les feux d’artifice à deux reprises, aux 42e et 67e minutes. Après le second craquage, Bastien Dechépy a interrompu la rencontre, renvoyant les 22 acteurs au vestiaire. Cette interruption a durant 30 minutes au grand dam des joueurs qui auraient souhaité poursuivre la rencontre malgré cette ambiance.

Après ces événements survenus en tribunes, la LFP devrait à minima prononcer la fermeture du Kop Sud pour le dernier match de la saison à domicile face à Reims. Cette sanction devrait s’accompagner d’une amende. C’est donc sans une partie de ses supporters que l’ ASSE devrait terminer la saison. Le club ligérien est encore engagé dans la lutte pour son maintien. Pascal Dupraz et ses troupes accusent deux points de retard sur Troyes et Clermont, respectivement 16e et 17e du championnat.