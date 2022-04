PSG Mercato : C’est fini, Pogba a dit aurevoir à ses coéquipiers

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2022 à 05:05

PSG Mercato : En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba est annoncé au Paris SG. Il aurait même déjà fait ses adieux à ses coéquipiers.

PSG Mercato : Après Ralf Rangnick, Pogba a annoncé son départ !

Présent en conférence de presse avant le choc de samedi perdu contre Arsenal (1-3), le manager de Manchester United a ouvertement annoncé que Paul Pogba devrait bien quitter Old Trafford à l’issue de la saison. « En l'état actuel des choses, Pogba ne renouvellera pas son contrat. Il est fort probable qu'il ne soit plus là la saison prochaine », a déclaré Ralf Rangnick dans des propos rapportés par Fabrizio Romano.

Et ce lundi, le média britannique The Daily Mirror révèle que Pogba aurait personnellement informé le vestiaire des Red Devils qu’il va s’en aller cet été. Mieux, le champion du monde 2018 se serait même retiré du groupe de discussion WhatsApp des joueurs du club anglais. Et malgré des offres du Real Madrid et de la Juventus Turin, la Pioche aurait plus de chance de débarquer au Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Le club francilien ne compte toutefois pas se ruiner dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Paris SG se fixe des limites pour Paul Pogba !

Blessé et absent pour le reste de la saison, Paul Pogba ne devrait plus porter le maillot de Manchester United la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international français de 29 ans ne devrait pas parapher un autre bail comme l’a confirmé son entraîneur. À en croire The Athletic « le PSG a pris un premier contact avec l’entourage de Paul Pogba de Manchester United l’été dernier alors qu’il avait un an pour exécuter son contrat.

Le PSG reste l’un des clubs intéressés, même s’il ne compte pas se laisser faire au niveau des revendications salariales. » S’il est intéressé par la signature de Pogba, le Paris SG ne compte toutefois pas faire de folie dans cette affaire. Aux dernières nouvelles, le Daily Mirror assure que le compatriote de Kylian Mbappé aurait déjà entre les mains une proposition contractuelle de la part du champion de Ligue 1.

À suivre donc…