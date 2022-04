PSG Mercato : Conte fixe une condition particulière pour signer

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2022 à 15:29

PSG Mercato : Alors que Zinédine Zidane semble hésiter, Antonio Conte pourrait remplacer Mauricio Pochettino au Paris SG, sous réserve d’une condition particulière.

PSG Mercato : Antonio Conte prêt à prendre la succession de Pochettino

À la recherche d’un nouvel entraîneur pour se séparer de Mauricio Pochettino à l’issue de la saison, le PSG serait intéressé par le profil du manager de Tottenham, Antonio Conte. Nommé en novembre dernier et sous contrat jusqu’en juin 2023, le technicien italien ne se sent pas à l’aise chez les Spurs et pourrait donc changer d’air durant l’intersaison. Plan B du PSG derrière Zinédine Zidane, qui préfère attendre que Didier Deschamps libère la place sur le banc de l’Équipe de France, Antonio Conte se verrait bien prendre en main l’équipe parisienne.

En effet, d’après les informations relayées ce mardi par le journaliste Abdellah Boulma, l’ancien coach de Chelsea aurait « signifié à des émissaires du Qatar qu’il était prêt à assurer la succession de Pochettino ». Après avoir fait un diagnostic du club de la capitale, le compatriote de Marco Verratti a identifié les maux qui le minent et aurait des exigences claires avant d’accepter le poste.

PSG Mercato : Antonio Conte veut nommer un directeur des réseaux sociaux

À l’instar de plusieurs observateurs et des anciens entraîneurs du club de la capitale, Antonio Conte aurait identifié un sérieux problème de discipline au sein de l’effectif des Rouge et Bleu. C’est pourquoi selon RMC Sport, il aimerait venir avec des gens bien à lui. « Parmi ses conditions : la main mise totale sur le mercato, la volonté de collaborer avec Gianluca Petrachi, ex DS de la Roma et du Torino et la venue de son staff », explique Abdellah Boulma sur Twitter.

La radio métropolitaine révèle notamment qu'Antonio Conte souhaiterait nommer un directeur des réseaux sociaux pour avoir sous contrôle ses futurs à qui il reproche un laisser-aller total. En interne, le technicien de Tottenham confie être dépassé par les « joueurs Instagram » qui sont en grand nombre au Paris SG. En cas d’accord, Conte pourrait donc bien être l’entraîneur à poigne que le Qatar cherche depuis longtemps pour son équipe.