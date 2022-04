ASSE : Maintien, un gros coup tordu contre Dupraz mis à nu

Publié par Ange A. le 28 avril 2022 à 02:13

ASSE : Saint-Étienne est dans le collimateur de clubs rivaux suite aux incidents survenus en tribunes lors de la défaite contre Monaco.

ASSE : Des clubs de Ligue 1 contre les Verts

L’AS Saint-Étienne a enregistré un nouveau revers à Geoffroy-Guichard contre l’AS Monaco (4-1). Cette contreperformance n’a pas empêché les Green Angels de célébrer leur anniversaire lors de cette rencontre. Durant la partie, ces supporters de l’ ASSE ont usé d’engins pyrotechniques et tiré des feux d’artifices. L’officiel de la rencontre a dû renvoyer les joueurs aux vestiaires et interrompre la partie durant de longues minutes lors du deuxième acte. Ces incidents n’ont pas échappé à la LFP. Réunie en urgence lundi, la Commission de discipline de la Ligue a prononcé une sanction à titre conservatoire contre Saint-Étienne. Les Verts devraient chercher leur maintien sans leurs supporters au Chaudron. Mais comme le rapporte Mohamed Toubache-TER, cette sentence prononcée par l’instance ne serait pas du goût de certains clubs de l’élite. Ils s’attendaient à un verdict plus ferme contre le club ligérien.

Un coup foireux estompé par la LFP

L’insider révèle sur Twitter que certains clubs de Ligue 1 militeraient pour un retrait de points à l’AS Saint-Étienne. « La Ligue 1 est impitoyable et la solidarité est éphémère. Suite à ce qui s’est passé lors d’ASSE-Monaco, certains clubs ont fait part de leur étonnement quant à l’absence d’un retrait de point dans la décision prise par la commission de discipline », a-t-il révélé sur le réseau social. Un retrait de points compromettrait alors davantage l’ ASSE dans sa course au maintien.

Pour But Football, seuls trois clubs seraient en mesure de soutenir une telle sanction contre les Verts : Lyon, l’OGC Nice et Bordeaux. L’OL et le Gym avaient écopé d’un retrait de points suite à des incidents survenus à chaque fois lors de la réception de Marseille. Dimitri Payet avait la victime des supporters niçois puis lyonnais. Quant aux Girondins, 19es au classement, ils pourraient se rapprocher des Verts si un retrait de points était prononcé. Mais les chances de voir une telle conspiration prospérer sont nulles. La LFP ayant déjà expliqué qu’aucun joueur n’avait été ciblé lors du match entre Saint-Étienne et Monaco.