ASSE : Une lourde sanction tombe pour l'AS Saint-Etienne !

Publié par Jules le 25 avril 2022 à 18:50

ASSE : Alors que le club est dans une position délicate en championnat, l'AS Saint-Etienne vient de recevoir une très mauvaise nouvelle.

ASSE : Les Stéphanois lourdement sanctionnés par la LFP

Si les images du stade Geoffroy-Guichard ont largement tourné sur les réseaux sociaux, les débordements de la part des supporters stéphanois n'ont pas été du goût de la LFP, qui a décidé de sanctionner lourdement l' ASSE. Réunie en urgence, ce lundi, la commission de discipline a rendu une première décision qui ne devrait pas plaire aux Stéphanois, et surtout aux fans. En effet, il a été décidé que les Verts joueraient à huis clos pour le reste de la saison en Ligue 1. Un coup dur, alors que le club compte de nombreux blessés.

Cette décision fait donc suite aux deux interruptions lors de la rencontre face à l' AS Monaco (1-4) ce week-end à cause, notamment, de nombreux fumigènes et d'engins pyrotechniques présents dans les tribunes, donnant à Geoffroy-Guichard une véritable allure de chaudron. La sentence est donc lourde, mais pas vraiment surprenante quand on connaît le tempérament de la LFP et la teneur des décisions rendues tout au long de la saison pour le même type d'incidents.

ASSE : Pas de supporters à Geoffroy-Guichard en cas de barrages ?

La sanction rendue par la commission de discipline de la LFP n'est qu'une décision à titre conservatoire. Pour le moment, le dossier a été placé en instruction et la commission ne rendra son verdict final que le 18 mai, juste après la rencontre contre le Stade de Reims en Ligue 1. Si la sentence ne devrait pas être allégée après instruction, elle pourrait cependant être renforcée, notamment en vue de potentiels barrages pour le maintien.

En effet, les barrages sont une option de plus en envisageable pour l' ASSE qui pointe, encore et toujours, à la 18e place de Ligue 1. Il n'est donc pas impossible que les Stéphanois soient privés de supporters lors d'un potentiel barrage en fin de saison. Une nouvelle qui serait très dure à encaisser pour l' AS Saint-Etienne, quand on connaît l'importance qu'ont les supporters dans les résultats du club.