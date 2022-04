Barça Mercato : Xavi tente un joli coup à l'AC Milan !

Publié par Thomas G. le 28 avril 2022 à 12:18

Barça Mercato : Toujours en crise, le FC Barcelone tente de se sortir la tête de l'eau. Il se serait positionné sur un international italien de l'AC Milan.

Barça Mercato : Le Barça veut piller l'AC Milan

Le mercato du Barça a déjà commencé. Les Blaugranas ont assuré l'arrivée de deux nouveaux renforts : Andreas Christensen et Franck Kessié. Les deux joueurs arriveront libre, ce qui permet au club culé de faire des économies.

Le FC Barcelone souhaite rééditer cette stratégie avec un joueur de l'AC Milan. Selon le quotidien espagnol AS, les Catalans se sont positionnés sur Alessio Romagnoli. Le capitaine des Rossoneri n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Milan. Il était annoncé proche de la Lazio. Cependant, l’arrivée du FC Barcelone sur la table des négociations pourrait tout changer. Xavi a besoin d’un gaucher en défense centrale. En effet, il ne compte plus sur Clément Lenglet et Samuel Umtiti.

De plus, l’agressivité et la vision de jeu d’Alessio Romagnoli plaisent aux dirigeants du Barça. Le joueur souhaite toujours quitter l'AC Milan. Une arrivée au Barça pourrait lui permettre de franchir un cap pour retrouver la Squadra Azzurra. Le joueur pourrait devenir le successeur de Giorgio Chiellini, qui vient d'annoncer sa retraite internationale.

Xavi remobilise ses troupes

Le Barça a débuté la préparation du match face à Majorque dimanche. Les Blaugranas doivent absolument gagner pour éviter une 4e défaite en cinq matches. En cas de défaite, ils pourraient voir revenir le Betis Séville, 5e. La situation est délicate pour les Barcelonais qui ne parviennent plus à gagner sans Pedri. Le maître à jouer du FC Barcelone sera absent jusqu’à la fin de la saison. De plus, Frenkie de Jong est en grande difficulté ces dernières semaines.

Cependant, les Blaugranas pourront compter sur le retour tant attendu d’Ansu Fati. L’international espagnol devrait être dans le groupe pour le déplacement à Majorque. L’ailier de 19 ans était absent depuis janvier.