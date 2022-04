Barça Mercato : Lewandowski, la décision du Bayern est tombée

Publié par Timothée Jean le 29 avril 2022 à 00:06

Barça Mercato : Cible du FC Barcelone, Robert Lewandowski ne quittera pas le Bayern Munich cet été. Le club bavarois a tranché pour son avenir.

Barça Mercato : La porte reste fermée pour Lewandowski

Le titre de Champion d’Allemagne remporté par le Bayern Munich, c’est désormais l’avenir de Robert Lewandowski qui rythme l’actualité du club bavarois. Le prolifique attaquant polonais n’a toujours pas prolongé son contrat expirant en juin 2023 avec le Bayern Munich. Cet été, à une année de la fin de son bail, le joueur de 33 ans sera en position de force pour négocier son départ. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

En quête d’un grand attaquant, la direction du FC Barcelone se serait rapidement positionnée sur ce dossier. Le club barcelonais voudrait profiter du désaccord entre Robert Lewandowski et sa direction pour l’attirer en Liga. L’avant-centre polonais, qui a tout remporté avec le club munichois, pourrait se laiisser séduire par la perspective de relever un nouveau défi dans un nouveau championnat. Mais il faut croire que le Barça a toqué à la mauvaise porte, car le Bayern Munich n’est pas vendeur.

Prolongation en vue pour Robert Lewandowski

Sport Bild indique que les dirigeants allemands, à savoir Hasan Salihamidžić et Oliver Kahn, ont rencontré ce jeudi Pini Zahavi, l'agent de Robert Lewandowski. L’occasion pour les Bavarois de réaffirmer leur volonté de conserver leur machine à but le plus longtemps possible. La source explique que les Bavarois ont prévenu le clan Lewandowski qu’aucundépart ne serait possible cet été, quitte même à le voir partir gratuitement dans un an.

De son côté, l’ancien buteur du Borussia Dormund semble peu enclin à quitter la Bavière, où il s’éclate avec 48 buts inscrits en 43 matchs. Le média allemand indique alors que les deux parties vont se rencontrer à nouveau durant les prochaines semaines afin de trouver un terrain d’entente pour la prolongation de son contrat. Les Blaugranas sont donc prévenus, ils devront explorer d’autres pistes offensives s'ils souhaitent étoffer leur attaque cet été.