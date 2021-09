PSG Mercato : Pini Zahavi débarque, un joli deal dans les tuyaux ?

Publié par JEAN-LUC D le 29 septembre 2021 à 23:30

Grand artisan de l’arrivée de Neymar au PSG en août 2017 en provenance du Barça, Pini Zahavi pointe encore du nez pour s'occuper d'un autre dossier en rapport avec un joueur parisien.

Colin Dagba passe dans l’écurie de Pini Zahavi

Présenté comme l’agent de joueurs le plus à même de débloquer les dossiers les plus compliqués, comme celui de Neymar durant l’été 2017, Pini Zahavi est appelé à la rescousse par un autre élément de l’effectif du Paris Saint-Germain afin de régler sa situation. En effet, d’après les informations de nos confrères de Foot Mercato, le super agent israélien « s'occupe à présent d'un autre Parisien : Colin Dagba (23 ans). Le latéral droit français, international Espoir (16 sélections, 1 but), est lié jusqu'en juin 2024 avec le club de la capitale. »

Placardisé par Mauricio Pochettino depuis en ce début de saison, le latéral formé au Paris Saint-Germain voit son avenir s’obscurcir dans la capitale avec l’arrivée d’Achraf Hakimi. Annoncé sur le départ durant le dernier mercato estival, l’international espoir espère se relancer dans un nouveau club à la faveur de la prochaine période de recrutement de l’hiver. Une situation que va se charger de régler Pini Zahavi.

Mercato PSG : Quel avenir pour Colin Dagba cette saison ?

En fin de saison dernière, Colin Dagba avait clairement annoncé la couleur pour son avenir en déclarant notamment à l’émission Cadré pour Free : « si je devais jouer dans un grand club ça serait lequel ? Le PSG, je pense que c’est bien. Y’a pas un grand club qui me fait rêver ? Le PSG, c’est tout. « Dream bigger » donc… » Toutefois, le titi parisien a compris qu’il n’a que très peu de chance de jouer cette saison sous les ordres de Pochettino. D’autant que Leonardo est allé chercher l’international marocain Achraf Hakimi à l’Inter Milan pour 71 millions d’euros et que ce dernier s’est rapidement imposé au Paris Saint-Germain.

Mieux, l’entraîneur parisien s’appuie aussi sur Thilo Kehrer de temps en temps. Colin Dagba va donc devoir se trouver un nouveau point de chute durant l’hiver afin de se relancer dans la seconde moitié de saison. Pour rappel, le site spécialisé Transfermarkt évalue le natif de Béthune à 12 millions d’euros.