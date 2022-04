FC Lorient Mercato : Un duel avec Clermont pour un joueur de L2

Publié par Jules le 30 avril 2022 à 00:56

FC Lorient Mercato : Alors que les Merlus sont à la lutte avec le Clermont Foot pour le maintien, ils pourraient l'être également sur le marché des transferts.

La fin de saison s'annonce très intéressante et notamment en bas de tableau, où sept équipes sont encore concernées par la lutte pour le maintien. Parmi elles, on retrouve le FC Lorient et le Clermont Foot qui pourraient être en concurrence dans un autre domaine, le marché des transferts. En effet, d'après les informations du 10 Sport, Les Merlus et le CF63 à la lutte pour s'offrir un latéral droit de Ligue 2, Jordy Gaspar, qui évolue sous les couleurs de Grenoble.

Formé à l' OL, passé par l'AS Monaco avant de rebondir en Belgique, le latéral droit franco-angolais a enfin trouvé un peu de stabilité avec Grenoble depuis deux saisons, au point que plusieurs écuries s'intéressent à lui. Le FC Lorient, qui veut renforcer son effectif sera donc en concurrence avec le Clermont Foot, qui risque de perdre Zedadka, mais aussi l'un de ses gardiens.

FC Lorient Mercato : De la concurrence pour le FCL et le Clermont Foot

Néanmoins, les deux formations de Ligue 1 ne sont pas les seules à s'intéresser de très près au joueur de 25 ans. En effet, le média nous révèle que les pistes se multiplient également à l'étranger, sans pour autant révéler l'identité des clubs séduits par le Grenoblois. Jordy Gaspar risque de quitter l'Isère cet été. Grosse révélation de la saison du côté du GF38 malgré une saison compliqué pour son équipe, il pourrait rapporter un peu d'argent au club.

Estimé à moins d'un million d'euro, il ne reste qu'un an de contrat à Jordy Gaspar avec Grenoble. Ainsi, le FC Lorient et le Clermont Foot auraient un bon coup à jouer avec un renfort à moindre coût. Attention tout de même pour les deux clubs de valider leur maintien et de ne pas se faire doubler par la concurrence qui pourrait se multiplier.