Clermont Foot Mercato : Un cadre du vestiaire du CF63 sur le départ

Publié par Jules le 19 avril 2022 à 18:00

Clermont Foot Mercato : Alors que le CF63 n'a toujours pas assuré son maintien, un joueur important du vestiaire pourrait quitter le club.

Clermont Foot Mercato : Un gardien sur le départ cet été

La fin de saison est compliquée pour le Clermont Foot. Après un début de saison tonitruant, les choses se sont peu à peu tassées et le CF63 pointe désormais à la 18e place, synonyme de barrage pour le maintien. Même si la saison n'est pas finie, le sort du club clermontois devrait se jouer dans un mouchoir de poche. Dans ce contexte, Arthur Desmas, pourtant titulaire en début de saison, a vu son temps de jeu baisser largement et n'est plus assuré d'être titulaire en Auvergne, même s'il a été aligné lors des deux derniers matches.

Avec la diminution de son temps de jeu, Arthur Desmas pourrait chercher un meilleur statut. Par ailleurs, au moins un club serait intéressé par le portier de 28 ans selon L'Équipe. En effet, le quotidien sportif annonce que le gardien de but du Clermont Foot aurait une touche en Belgique, où Zulte Waregem voudrait le faire signer. Alors qu'il ne reste qu'une année de contrat au joueur, le club auvergnat pourrait être tenté de le vendre dès cet été pour faire rentrer un peu d'argent dans les caisses.

Zulte Waregem a besoin d'un gardien cet été

Comme l'explique L'Équipe, le club belge connaît de grosses difficultés cette saison et souhaiterait renforcer son effectif pour la saison prochaine. Zulte Waregem, qui planche pour recruter un gardien, se serait donc tourné vers le joueur du Clermont Foot dont le contrat expire dans un an. Les Belges pourraient alors faire une belle affaire en recrutant Arthur Desmas pour une somme minime. Le Clermont Foot pourrait donc perdre un deuxième joueur important dès cet été avec le départ quasi acté d'Akim Zedadka lors du prochain mercato. De plus, le CF63 devra gérer le dossier Mohamed Bayo, qui promet d'être épineux. Un mercato qui risque donc d'être très agité en Auvergne, d'autant plus si le club parvient à se maintenir dans l'élite.