RC Strasbourg Mercato : Leicester fonce sur un buteur de Stéphan

Publié par Timothée Jean le 30 avril 2022 à 01:26

RC Strasbourg Mercato : Le club entraîné par Julien Stéphan risque de perdre l'un de ses attaquants, suivi près par Leicester City.

Le RC Strasbourg est sans conteste l’invité surprise de la course à l’Europe. Le club alsacien pointe à la 6e place et n’accuse que trois points de retard sur l’AS Monaco (4e). Les hommes de Julien Stéphan peuvent donc encore décrocher une place européenne à quatre journées de la fin de saison. Mais la formation alsacienne risque également de perdre quelques éléments lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Auteur d’une saison impressionnant en Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg Alsace n’a pas manqué d’attirer l’attention de plusieurs clubs européens, désireux de recruter certains joueurs alsaciens lors du mercato. Si le défenseur Gerzino Nyamsi est pisté par plus britanniques anglais, dont notamment Newcastle et West Ham, Habib Diallo pourrait lui aussi quitter l’Alsace cet été. Et pour cause, l’attaquant sénégalais attise les convoitises. Selon les dernières informations, Leicester City pousse déjà ses pions en vue de boucler sa signature.

Leicester City supervise Habib Diallo

Foot Mercato révèle en effet que des représentants des Foxes ont effectué le déplacement en France afin superviser Habib Diallo lors du match entre le RC Strasbourg et le Paris Saint-Germain, vendredi soir. L’attaquant sénégalais réalise une bonne saison sous les couleurs strasbourgeoises, comptabilisant 12 buts en 27 rencontres, toutes compétitions confondues. Ses performances aiguisent forcément la convoitise de Leicester City et d’autres cadors européens. Puisque des recruteurs de l’OGC Nice, Manchester United, Everton ou encore du Bayern Munich seraient également sur ses traces.

La source explique aussi que Leicester City aurait pareillement supervisé la jeune pépite du RC Strasbourg, Habib Diarra (18 ans). En quête de nouveaux renforts cet été, les Foxes envisagent donc de faire leur marché en Alsace. De son côté, le club alsacien pourrait réaliser de grosses ventes cet été.