PSG Mercato : Carlo Ancelotti lâche une bombe à Madrid pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2022 à 21:06

PSG Mercato : Le Real Madrid a-t-il déjà bouclé l’arrivée de Kylian Mbappé ? Carlo Ancelotti a fait une sortie fracassante sur le joueur du Paris SG.

PSG Mercato : L’annonce troublante de Carlo Ancelotti sur Mbappé

Carlo Ancelotti a décidé de mettre la pression à toutes les parties concernées dans le dossier Kylian Mbappé. L’entraîneur du Real Madrid, d’ordinaire sobre sur le sujet, se lâche carrément ces derniers jours. Après avoir recardé son homologue Mauricio Pochettino du Paris Saint-Germain, qui avait déclaré auparavant que Mbappé allait rester à Paris à 100 % la saison prochaine, le technicien italien en a remis une couche ce samedi après le sacre du Real Madrid en Liga.

En effet, quand le journaliste de BeIN Sports a interrogé Ancelotti sur la possible arrivée de l’international français de 23 ans cet été, il a livré une réponse bien troublante. « Mbappé au Real ? Je pense que le futur de ce club est déjà écrit. Avec ce président, le futur est déjà écrit. Donc il arrive ? Non, moi je n’ai pas dit ça. Chacun interprétera ce qu’il veut ! » Même s’il n’assure pas avoir annoncé la prochaine venue du partenaire de Neymar à Madrid, Ancelotti a lâché un énorme indice sur le dénouement de cette affaire. D’ailleurs, un départ du Paris SG semble désormais être l’option la plus vraisemblable dans ce dossier.

PSG Mercato : Accord confirmé entre le Real Madrid et Mbappé

En effet, à en croire les informations du journaliste Siro Lopez de la chaîne Gol, Kylian Mbappé aurait déjà signé un précontrat avec le Real Madrid depuis deux mois. Un accord de principe, qui n’oblige en rien l’ancien avant-centre de l’AS Monaco, mais assez significatif des véritables intentions du joueur pour son avenir. Toujours selon la même source, la signature officielle ne devrait pas intervenir avant la fin du championnat, comme le principal concerné ne cesse de le marteler aux journalistes depuis des semaines.

Siro Lopez explique alors que la sérénité de Florentino Pérez et son coach Carlo Ancelotti, malgré les rumeurs sur les folies du Paris SG pour tenter de convaincre le joueur du PSG, vient de cet accord avec Mbappé. Moins affirmatif, le journaliste italien Fabrizio Romano appuie également cette thèse, mais tout en nuançant l'optimisme de Siro Lopez.

« Mbappé a le contrat du Real Madrid entre les mains, c'est pourquoi les Madrilènes sont confiants et détendus. Mais il n'a pas décidé, m'ont dit des sources proches de Kylian. Le PSG offre de l'argent fou pour rester une ou deux saisons de plus », a révélé le spécialiste mercato pour Five UK.

Affaire à suivre donc…