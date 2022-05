PSG Mercato : L’annonce fracassante de Pochettino sur son futur

Publié par Ange A. le 01 mai 2022 à 09:36

PSG Mercato : Entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino s’est de nouveau livré sur son avenir sur les antennes d’Europe 1.

PSG Mercato : Pochettino affiche un souhait fort pour son avenir

Après la Coupe de France la saison passée, Mauricio Pochettino a remporté un nouveau titre cette saison. Le Paris Saint-Germain a gagné le championnat pour la 10e fois de son histoire. Il s’agira du seul titre du PSG cette saison. Malgré leur important recrutement l’été dernier, les Rouge et bleu ont été sortis dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens ont été éliminés au même stade par l’OGC Nice en Coupe de France. De quoi irriter les supporters parisiens qui rêvaient d’un triplé cette saison. Paris champion, l’avenir de Pochettino est au cœur des spéculations. Zinedine Zidane serait sur la short-list des dirigeants parisiens. Le technicien argentin souhaite néanmoins aller au bout de son contrat avec le club de la capitale. Son bail expire en 2023.

Des discussions à venir avec Doha ?

« Il me reste une année de contrat si c’est ce que vous voulez dire [concernant les rumeurs sur son avenir]. Mon désir et le défi de commencer une nouvelle saison sont intacts, indépendamment de toutes les rumeurs qui peuvent exister », a souligné l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino est néanmoins conscient que la décision finale revient à sa direction. Il entend discuter sur la nouvelle orientation à prendre cet été.

« Bien sûr, il y a aussi la direction du club qui prend toujours les décisions. Qui sont toujours respectables. Ce sont eux qui doivent décider du nouveau projet et, logiquement, moi, en tant qu’entraîneur, je donnerai mon point de vue et je participerai également en expliquant le passé, en expliquant la situation actuelle et ce que pourrait être la situation future », a indiqué le tacticien argentin un temps annoncé à Manchester United.