Man United Mercato : Les Red Devils visent une pépite du Mondial

Publié par Enzo Vidy le 06 décembre 2022 à 01:07

Après le départ de Cristiano Ronaldo, les dirigeants de Man United veulent renforcer leur attaque et visent une pépite du Mondial.

Suite à la rupture du contrat de Cristiano Ronaldo, les représentants de Man United travaillent déjà sur le prochain mercato hivernal qui approche à grand pas. Et avec le départ de la star portugaise, le secteur offensif des Red Devils se retrouvent légèrement amoindri pour la deuxième partie de saison. Pour cela, le club mancunien aurait déjà coché le nom d'une sensation de la Coupe du monde 2022 pour un éventuel transfert dès cet hiver. En effet, si l'on en croit les informations du média The Sun, les dirigeants de Man United seraient fortement intéressés par le prodige néerlandais. De plus, le PSV Eindhoven ne serait pas contre un départ de sa pépite dès la prochaine période des transferts. Reste à savoir le prix que demanderont les dirigeants du PSV pour laisser filer leur joueur de 23 ans qui ne cessent d'impressionner le monde entier ces derniers temps.

Man United Mercato : Cody Gakpo, un prodige en devenir

S'il y a bien un joueur sur lequel il faut rapidement investir, c'est certainement Cody Gakpo, et les dirigeants mancuniens l'ont bien compris. Encore inconnu au bataillon il y a seulement quelques mois, la jeune prouesse néerlandaise affole l'Europe entière depuis peu. Avec le PSV Eindhoven, ses statistiques sont tout simplement hors normes : 9 buts et 12 passes décisives en seulement 14 matches joués. Et depuis le début de la Coupe du monde avec les Pays-Bas, Cody Gakpo a inscrit 3 buts en 4 matchs et porte sa sélection à lui tout seul.

Qualifié pour les quarts de finale du Mondial avec son pays, l'attaquant néerlandais est pleinement concentré sur la Coupe du monde et ne s'est pas encore prononcé sur son avenir, mais l'intérêt d'un club comme Manchester United ne laisse personne indifférent.