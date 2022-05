ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne suit une pépite de l'AJ Auxerre !

Publié par Thomas le 03 mai 2022 à 14:26

ASSE Mercato : Désireux de révolutionner son effectif en vue de la saison prochaine, l'AS Saint-Etienne lorgnerait un prometteur milieu de l'AJ Auxerre.

ASSE Mercato : Saint-Etienne veut un milieu offensif en pleine bourre

Toujours dans l’incertitude sur son avenir sportif, l’ AS Saint-Etienne ne délaisse pour autant son mercato estival. Les Verts prospectent partout en Europe pour se renforcer la saison prochaine, et ce, même en cas de relégation. Si la crise financière du club ligérien empêche Jean-François Soucasse et Loïc Perrin d’opérer de trop grosses dépenses, ces derniers pourraient réaliser un superbe coup du côté d'un potentiel promu.

D’après l’insider stéphanois @GaëlB42, l’ ASSE surveillerait de près le milieu offensif de l’AJ Auxerre, Gauthier Hein. Le joueur de 25 ans, en fin de contrat en 2023 à l’AJA, réalise sa meilleure saison en pro et est apparu dans le viseur de plusieurs clubs dont l’AS Saint-Etienne. Avec le probable départ d’Adile Aouchiche cet été, les dirigeants de Sainté verraient en l’Auxerrois son digne successeur.

Auteur de 9 buts et 7 passes décisives, Gauthier Hein fait partie des pièces maîtresses de l’AJ Auxerre de Jean-Marc Furlan, qui postule à une montée dans l’élite (3e à 3 points de l’AC Ajaccio). Le milieu auxerrois n’est pas le seul joueur de deuxième division pisté par la cellule de recrutement stéphanoise. D’après la source, l’ ASSE aurait également des vues au FC Sochaux.

Rassoul Ndiaye également visé par les Verts

Si Sainté ne sait toujours pas dans quelle division il évoluera la saison prochaine, son mercato semble se faire du côté de la Ligue 2 BKT. Avant Gauthier Hein, le club du Forez a coché le nom d’un autre milieu de terrain, Rassoul Ndiaye. Elément clé de l’effectif sochalien cette saison, le joueur de 20 ans aurait récemment été supervisé par Ilan, l’ancien buteur brésilien, désormais recruteur au sein de l’AS Saint-Etienne. Cette saison, le jeune talent des Lionceaux a pris part à 33 rencontres pour 5 buts et 3 passes décisives en championnat.