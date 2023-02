OL : Un milieu de l'Olympique Lyonnais incertain face à l'AJA

Publié par Enzo Vidy le 15 février 2023 à 21:32

Peu utilisé par Laurent Blanc depuis plusieurs semaines, un milieu de l' OL est incertain pour le déplacement face à l'AJ Auxerre.

L' OL va beaucoup mieux depuis quelques jours. Vainqueur du LOSC la semaine dernière en 8e de finale de la Coupe de France, les Lyonnais ont réussi à faire tomber le RC Lens au Groupama Stadium dimanche dernier. Une victoire qui permet aux Gones de revenir à seulement 6 points de la 5e place du championnat, synonyme de Coupe d'Europe.

Seule ombre au tableau, la blessure d'Alexandre Lacazette en toute fin de première période face au RCL. Touché à la cuisse, le meilleur buteur de l' OL cette saison sera absent pendant deux semaines, et ne sera pas du voyage pour le déplacement à Auxerre. En plus de Malo Gusto, l'attaquant lyonnais pourrait ne pas être le seul absent pour cette rencontre importante en Bourgogne puisqu'un milieu de terrain n'était pas présent lors de la séance d'entraînement collective prévue ce mercredi.

OL : Malade, Houssem Aouar est incertain contre l'AJ Auxerre

En plus de Malo Gusto et d'Alexandre Lacazette, Houssem Aouar était absent de la séance d'entraînement du jour. En effet, le milieu de terrain lyonnais souffrirait d'un état grippal d'après les dires de Franck Passi. En grande difficulté avec l' OL cette saison, le jeune joueur de 24 ans n'a disputé que 9 matchs en championnat, et figurait sur le banc lors des deux dernières rencontres des Gones face à Lille en Coupe de France, et contre le RC Lens le week-end dernier.

Si l'arrivée de Laurent Blanc avait redonner de l'espoir à Houssem Aouar pour récupérer du temps de jeu, ses dernières performances n'ont pas été à la hauteur des attentes de son coach. En ce qui concerne Laurent Blanc, ce dernier ne sera pas à Auxerre vendredi avec l' OL comme l'annonce L'Équipe, toujours souffrant d'une pneumopathie depuis plusieurs jours. Franck Passi devrait ainsi être une nouvelle fois sur le banc face à l'AJ Auxerre.