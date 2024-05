Mercato AJ Auxerre : Pélissier veut des recrues de haut vol

Champion de Ligue 2 avec 6 points d’avance, l’AJ Auxerre a réalisé une saison mémorable pour remonter en première division. Mais pour y rester, l’effectif de Christophe Pélissier va devoir se renforcer.

Objectif : se stabiliser en Ligue 1

Après avoir été relégué en Ligue 2 l’été dernier, l’AJ Auxerre s’apprête à retrouver l’élite un an plus tard. Couronnée d’un titre de champion et d’une montée obtenue avec brio. Désormais, l’AJA se concentre sur la réussite de sa transition vers la Ligue 1, en misant notamment sur un mercato estival réussi.

Les prochains mois seront déterminants pour les Icaunais s’ils veulent consolider leur place en Ligue 1. Dans une interview accordée à L’Équipe, Christophe Pélissier, élu meilleur entraîneur de Ligue 2, a évoqué son rôle dans le football français et souligné les étapes que son club doit franchir pour éviter les erreurs du passé.

Le mercato de toutes les folies ?

Christophe Pélissier est clair : avant de faire des folies, la priorité est de garder les joueurs qui ont façonné le retour de l’AJ Auxerre en Ligue 1 : « On a un effectif de qualité, on l’a montré en L2. Il faut arriver simplement à trouver les quelques joueurs qui puissent bonifier ce groupe. Le meilleur des recrutements sera déjà de garder nos meilleurs joueurs ».

Un défi de taille car après une saison aussi aboutie, les joueurs auxerrois sont très en vogue. A commencer par Gauthier Hein, l’ancien messin, qui a été élu meilleur joueur de Ligue 2 BKT cette saison. Avec 11 buts et 9 passes décisives en 37 matchs de Ligue 2, il a beaucoup contribué au titre de son équipe. Il sera grandement courtisé cet été.