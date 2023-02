AJ Auxerre : Les retombées du départ de Furlan sur le mercato

Publié par Jules le 28 février 2023 à 17:54

Renvoyé de l'AJ Auxerre plus tôt dans la saison, Jean-Marc Furlan garde une certaine rancœur à l'encontre des dirigeants de son ancien club.

Dans un entretien accordé au site Ma Ligue 2, Jean-Marc Furlan est revenu sur son départ de l'AJ Auxerre en début de saison, et a notamment expliqué les conséquences de son renvoi à l'AJA. En effet, l'ancien entraîneur auxerrois était très apprécié au sein du vestiaire icaunais, ce qui aurait poussé plusieurs joueurs à quitter le club selon lui. Une perte majeure pour le pensionnaire de Ligue 1, qui a donc perdu certains de ses talents depuis l'arrivée de Christophe Pélissier.

Comme il le révèle dans cet entretien, plusieurs joueurs de l'AJ Auxerre auraient été mécontents du changement d'entraîneur au cours de la saison, et auraient donc préféré quitter l'AJA au cours de la saison. "Quand un joueur n’adhère pas... Je le vois à Auxerre : il y en a 4-5 qui n’ont pas adhéré au coach qui est arrivé (Christophe Pélissier), ils se sont barrés." Ce serait notamment le cas de Gaëtan Charbonnier, qui a rejoint l'ASSE avant de se blesser sérieusement il y a quelques semaines.

AJ Auxerre Mercato : Le licenciement de Furlan a provoqué plusieurs départs

Interrogé sur le départ de Quentin Bernard, l'ancien entraîneur affirme que le joueur a quitté l'AJ Auxerre après son départ. Et ce ne serait pas le seul. "Oui, Gaëtan Charbonnier aussi. Même Mathias Autret, explique Jean-Marc Furlan. [...] Maintenant, si les joueurs n’adhèrent pas, ils font six ou huit mois et il se barrent et on n’arrive plus à construire un club."

Un constat terrible pour les dirigeants de l'AJA, d'autant que ce changement de coach n'a pas encore permis au club de se sauver, étant donné que l'écurie icaunaise est toujours à la 16e place du classement. De son côté, Jean-Marc Furlan essaie toujours de rebondir depuis son départ de l'AJ Auxerre. Il affirme notamment avoir eu des contacts très avancés avec le SM Caen, qui n'ont finalement rien donné.