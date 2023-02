AJ Auxerre : Un défenseur fait son grand retour à l'AJA

Publié par Enzo Vidy le 14 février 2023 à 14:50

Alors que la situation sportive de l'AJ Auxerre devient préoccupante au classement, un défenseur central fait son grand retour à l'AJA.

L'AJ Auxerre avait la parfaite occasion de frapper un grand coup dimanche après-midi à Angers. Les hommes de Christophe Pélissier, atcuellement 19e du championnat, pouvait revenir à 2 points de la 16e place, synonyme de maintien. Mais comme trop souvent cette saison, les Auxerrois ont cruellement manqué de réalisme pour convertir cette opportunité.

Sur la pelouse du stade Raymond Kopa, l'AJ Auxerre va commencer par réaliser une entame de match cauchemardesque avec un but de Rayan Raveloson contre son camp dès la 2e minute. Mais 20 minutes plus tard, Matthis Abline égalise sur penalty, permettant à son équipe de se remettre dans le match.

Dominateur dans le jeu, les Bourguignons vont bénéficier d'une occasion en or dans les derniers instants de la rencontre, avec un second penalty accordé par l'arbitre. Après avoir réussi le premier, Matthis Abline décide de prendre à nouveau ses responsabilités, pour finalement voir Paul Bernardoni dévier sa frappe sur la barre transversale. Score final 1-1 entre les deux équipes, un résultat qui ne fait les affaires de personnes. Pour tenter de relever la tête au plus vite, l'AJ Auxerre peut compter sur un retour important en défense.

AJ Auxerre : Théo Pellenard fait son grand retour à l'entraînement

Victime d'une rupture du ligament croisé du genou l'été dernier, Théo Pellenard a fait son grand retour avec l'AJ Auxerre ce mardi. D'après les informations de L'Équipe, le défenseur auxerrois a pris part à la séance collective, ce mardi, avec le reste de ses coéquipiers, et pourrait prochainement figurer dans le groupe de Christophe Pélissier.

Une grande nouvelle pour le club bourguignon qui va donc bénéficier d'un renfort important pour continuer de lutter dans la course au maintien ces prochaines semaines.